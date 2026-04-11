أنشيلوتي يفتح الباب أمام مشاركة نيمار في كأس العالم



ريو دي جانيرو (رويترز)



لم يستبعد كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل إمكانية حصول نيمار على مكان في تشكيلته المكونة من 26 لاعباً لكأس ​العالم لكرة القدم هذا العام، وقال إن المهاجم أمامه شهران لإثبات أنه يتمتع بالإمكانات المطلوبة.

وأكد أنشيلوتي أكثر من مرة أن نيمار سيكون ⁠ضمن الحسابات إذا كان في كامل لياقته البدنية، لكنه ​استبعد المهاجم من تشكيلة البرازيل في المباراتين الوديتين اللتين ​أقيمتا ‌في مارس الماضي أمام فرنسا وكرواتيا.

ولم ⁠يشارك ​نيمار، هداف البرازيل التاريخي برصيد 79 هدفاً، مع المنتخب الوطني منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر 2023، كما كافح من أجل المشاركة في ‌المباريات باستمرار منذ عودته إلى نادي سانتوس العام الماضي.

وهتفت ‌الجماهير باسم نيمار بعد خسارة البرازيل 2-1 أمام فرنسا في بوسطن، لكن أنشيلوتي قلل من أهمية رد الفعل ​حينها، قائلاً إن التركيز يجب أن ينصب على اللاعبين المختارين.

لكن المدرب الإيطالي أشار الآن إلى أن مهاجم سانتوس لا يزال ضمن خططه، في الوقت الذي تقيم فيه البرازيل خياراتها قبل نهائيات كأس العالم، التي ‌ستقام في الفترة من ​11 يونيو إلى 19 يوليو في أميركا الشمالية.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية نُشرت اليوم السبت «إنه موهبة عظيمة، ومن الطبيعي أن ​يعتقد الناس أنه قادر ‌على مساعدتنا ⁠في الفوز ‌بكأس العالم المقبلة».

وأضاف: «يتم تقييمه ‌من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ومني، ولا يزال أمامه شهران لإظهار أنه يمتلك المؤهلات ⁠التي تسمح له باللعب في كأس العالم».

وتابع: «بعد إصابة الركبة، ​عاد نيمار بصورة جيدة؛ وهو يسجل الأهداف. يحتاج للاستمرار في هذا الاتجاه وتحسين لياقته البدنية. إنه يسير على الطريق الصحيح».

وستلعب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم، إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا، وستبدأ مشوارها في البطولة ​يوم 13 يونيو على ملعب نيوجيرزي.