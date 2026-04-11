«حصّنتك يا وطن».. سباق رياضي مجتمعي في واحة الكرامة

أبوظبي (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ومكتب المشاريع الوطنية، اليوم، عن تنظيم سباق «حصّنتك يا وطن» الرياضي، وذلك في الساعة الثامنة صباح يوم 18 أبريل الجاري، حيث ينطلق من واحة الكرامة، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، في فعالية تجمع بين الرياضة والروح الوطنية.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن تنظيم السباق يأتي في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اللياقة البدنية، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، حيث يحمل الحدث طابعاً رمزياً يعكس تقدير تضحيات الشهداء الذين خُلِّدت ذكراهم في واحة الكرامة، أحد أبرز المعالم الوطنية في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة آلاف المتسابقين، إلى جانب حضور عائلاتهم وجمهور واسع من المهتمين بالأنشطة الرياضية والمجتمعية، حيث يقام السباق ضمن فئة واحدة لمسافة 5 كيلومترات، بما يتيح فرصة المشاركة لمختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، أن الحدث يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز، وترسيخ القيم الوطنية لدى الجميع، مشيراً إلى أن «سباق حصّنتك يا وطن» يحمل رسالة إنسانية ووطنية عميقة، حيث يجمع بين الرياضة وتقدير جهود خط الدفاع الأول في ميدان العزة والكرامة، ويعزز روح الانتماء والتلاحم بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن السباق يعد تجربة مجتمعية متاحة للجميع ولكل من يعتبر الإمارات وطناً له، للتعبير عن انتمائهم وولائهم، بغض النظر عن خلفياتهم وجنسياتهم وسرعاتهم.

وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت على أن تكون المشاركة في السباق مجانية، مع توفير أعلى معايير الجودة في التنظيم والسلامة، داعياً أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الذي يعكس صورة مشرقة عن وحدة المجتمع الإماراتي.

ويُعد الحدث جزءاً من سلسلة فعاليات رياضية ومجتمعية تشهدها إمارة أبوظبي خلال شهر أبريل، في إطار جهود دعم أنماط الحياة الصحية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى جميع فئات المجتمع، في ظل قيم التعايش والتسامح التي يتسم بها المجتمع الإماراتي.

رابط التسجيل:

in.njuko.com/run-for-the-nation