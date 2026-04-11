اختتام موسم القدرة في بوذيب بـ 5 سباقات تأهيلية



أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة فعاليات موسم القدرة، بإقامة خمسة سباقات تأهيلية أمس واليوم، تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 518 فارساً وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية في الدولة.

وأُقيمت ثلاثة سباقات تأهيلية دولية أمس، شملت سباق 100 كلم (نجمة واحدة)، و120 كلم (نجمتان)، و160 كلم (ثلاث نجوم)، فيما شهد اليوم إقامة سباقين تأهيليين لمسافتي 80 كلم و40 كلم.

وشهد السباق التأهيلي الدولي لمسافة 160 كلم (ثلاث نجوم)، الذي تألف من خمس مراحل، مشاركة 19 فارساً وفارسة، تمكّن 15 منهم من إكمال السباق، فيما خرج 4 آخرون لعدم اجتياز خيولهم بوابات الفحص البيطري.

وفي سباق 120 كلم (نجمتان)، الذي تألف من أربع مراحل، شارك 21 فارساً وفارسة، نجح 14 منهم في الإكمال، فيما لم يحالف التوفيق 7 آخرين.

كما شهد سباق 100 كلم (نجمة واحدة)، المكوّن من أربع مراحل، مشاركة 95 فارساً وفارسة، تمكّن 67 منهم من إكمال السباق، فيما خرج 28 لعدم اجتياز الفحص البيطري.

وفي سباق 80 كلم، الذي أُقيم على ثلاث مراحل، شارك 183 فارساً وفارسة، أنهى 133 منهم السباق بنجاح، فيما خرج 50 لعدم اجتياز خيولهم الفحص البيطري.

أما سباق 40 كلم (مرحلة واحدة)، فقد شهد مشاركة 200 فارس وفارسة، تمكّن 176 منهم من إكمال السباق، فيما لم يتمكن 24 من الإكمال.

وكانت قرية بوذيب العالمية للقدرة قد نظّمت خلال الموسم المنقضي برنامجاً متنوعاً من السباقات، شمل مختلف فئات رياضة القدرة، بدءاً من البطولات الكبرى لمسافتي 160 كم و120 كم، مروراً بالسباقات المحلية والتأهيلية الدولية، وصولاً إلى السباقات المخصصة للسيدات والشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين، بما يعكس شمولية الموسم وتنوع فعالياته.