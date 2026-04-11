عدد اليوم
سينر يعبر زفيريف إلى نهائي «تنس مونتي كارلو»

11 ابريل 2026 18:32

 
موناكو (أ ف ب)
تأهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، إلى نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة، وهو النهائي الثالث له في ثالث بطولة من هذه الفئة هذا العام، بعد إقصائه الألماني ألكسندر زفيريف 6-1 و6-4 اليوم السبت.
وبات سينر (24 عاماً) أول لاعب يبلغ النهائي ثلاث مرات في أول ثلاث دورات ماسترز ألف في الموسم، منذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2015.
ويلتقي سينر في النهائي بالمصنف الأول عالمياً وحامل اللقب الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي يواجه بعد ظهر السبت صاحب الأرض فالنتان فاشرو (23)، وبحال فوز ألكاراز، ستكون هذه المواجهة الأولى هذا الموسم بين أفضل لاعبين في العالم.
وكما حصل في إنديان ويلز وميامي، التقى سينر في نصف النهائي بزفيريف، الثالث عالمياً والذي لم ينجح في إسقاطه منذ سبتمبر 2023 في الدور ثمن النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
قال سينر: «جئنا إلى هنا بهدف إعطاء نفسي بعض المؤشرات (على الملاعب الترابية)، ووجودي الآن في النهائي يعني لي الكثير. من الواضح أن كل مباراة وكل يوم يختلف عن الآخر، لذلك أنا سعيد جداً بأداء اليوم. شعرت بالصلابة منذ البداية. عندما تكسر الإرسال مبكراً، يتغير إيقاع المباراة؛ لذا أنا سعيد للغاية، وسنرى ما الذي سيحمله النهائي».
وأضاف سينر: «ليس لدي ما أخسره. المجيء إلى هنا وبلوغ النهائي يعني لي الكثير، لذلك بالطبع سأحاول أن أضغط بأقصى ما أستطيع غداً في اليوم الأخير. الآن، الأهم هو الراحة. كان الأداء جيدا من جانبي، ومباراة الغد ستكون صعبة».
ودخل الإيطالي المباراة بقوة كبيرة، فكسر إرسال زفيريف ثلاث مرات في المجموعة الأولى التي غاب عنها الألماني تماما، وحسمها سينر في 34 دقيقة؛ بفضل ضربة خلفية قوية بيدين عجز زفيريف عن إعادتها.
وفي الثانية، أبدى زفيريف مقاومة أكبر مع تحسن إرساله الأول، لكنه اضطر في كل مرة إلى القتال للحفاظ عليه.
وفي نهاية المطاف، استسلم الألماني بعد ساعة و22 دقيقة على ضربة أمامية صاعقة جديدة من سينر، الذي لم يخسر سوى مجموعة واحدة في آخر 21 مباراة له ضمن دورات ماسترز الألف نقطة.

