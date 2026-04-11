السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا بعد خسارة آرسنال أمام بورنموث: لكمة قوية في الوجه

11 ابريل 2026 19:29

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
إحصائية صادمة.. كاريك يتفوق على أليكس فيرجسون
مفاجاة مدوية في الدوري الإنجليزي.. بورنموث يسقط أرسنال


بدا ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال محبطاً للغاية من خسارة الفريق على ملعبه أمام بورنموث بنتيجة 1 / 2، في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، صرح عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات في العاصمة لندن: «إنها خسارة مخيبة للآمال، وبمثابة لكمة قوية في الوجه، ويجب أن نتعامل معها، ونتجاوزها».
وأشار المدرب الإسباني: «خسرنا أمام فريق مميز ويقدم أداءً جيداً، ولم يخسر في آخر 11 مباراة، لقد افتقرنا إلى الفاعلية، بينما سجلوا هدفاً من أول تواجد لهم داخل منطقة الجزاء، وبكرة غيرت مسارها نتيجة خطأ دفاعي، وهذا أمر يجب معالجته».
واصل مدرب آرسنال: «توقعت أداء مختلفاً في الشوط الثاني، لكننا ارتكبنا العديد من الأخطاء الغريبة اليوم، كنا نسير بخطى ثابتة، ولكن الخسارة واردة في كرة القدم»، وشدد: «بالتأكيد اللاعبون منزعجون من هذه الخسارة، ولكن يجب تقبلها بصدر رحب، والنهوض مجدداً، وإلا سنخرج من سباق اللقب».
وختم ميكيل آرتيتا: «ينتظرنا أسبوع حاسم، ومباراتين على المحك، ولكننا في وضع جيد بالبطولتين».
وتجمد رصيد آرسنال بعد هذه الخسارة عند 70 نقطة في الصدارة متفوقاً بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراتين أقل.
ويستعد الفريق اللندني لمواجهتين حاسمتين على ملعبه، الأولى أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، علماً بأن آرسنال فاز ذهابا بنتيجة 1 / صفر في البرتغال.
وبعدها بأربعة أيام، يستقبل آرسنال منافسه المباشر على لقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، على ملعب الإمارات.

أرتيتا
أرسنال
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
بورنموث
آخر الأخبار
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
الأخبار العالمية
مصر وبريطانيا تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة
اليوم 21:02
الجزيرة يكسب دبا برباعية ويصل إلى النقطة 40
الرياضة
الجزيرة يكسب دبا برباعية ويصل إلى النقطة 40
اليوم 20:59
يونايتد يبتعد بصدارة «الأولى».. وأحمد خليل يفتتح أهدافه مع الاتفاق
الرياضة
يونايتد يبتعد بصدارة «الأولى».. وأحمد خليل يفتتح أهدافه مع الاتفاق
اليوم 20:56
مبيعات السيارات في الصين تشهد ارتفاعاً كبيراً في مارس
اقتصاد
مبيعات السيارات في الصين تشهد ارتفاعاً كبيراً في مارس
اليوم 20:44
«وول ستريت» تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر
اقتصاد
«وول ستريت» تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر
اليوم 20:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©