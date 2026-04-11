ألكاراز يضرب موعداً مع سينر بـ«توقيت مونتي كارلو»

11 ابريل 2026 20:01

 
موناكو (أ ف ب)
ضرب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً موعداً للمرة الأولى هذا العام مع وصيفه الإيطالي يانيك سينر، في نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة، بعد فوزهما على فالنتان فاشيرو من موناكو 6-4 و6-4 والألماني ألكسندر زفيريف 6-1 و6-4 تواليا اليوم السبت.
ويواصل الإسباني البالغ 22 عاما سلسلة من 17 فوزا متتاليا على الملاعب الترابية، عقب تتويجه بلقبي روما ورولان جاروس.
وقبل هذه المباراة، كان فالنتان فاشيرو قد أمضى خمس ساعات إضافية على الملاعب الترابية في موناكو، وخاض دورا أكثر (ألكاراز معفى من الدور الأول)، إضافة إلى مباريات طويلة من ثلاث مجموعات في شبه كل دور.
وتمكن ألكاراز من كسر إرسال ابن الإمارة البالغ 27 عاما، مبكرا في شوط الإرسال الثاني، في طريقه إلى حسم المجموعة الأولى في 36 دقيقة.
وفعل الأمر عينه في المجموعة الثانية، لكن هذه المرة تمكن فاشيرو المصنف 23 عالميا، من معادلة النتيجة 2-2 إثر شوط إرسال سيئ للإسباني.
وعندما كان متأخرا 15-40 والنتيجة 4-4، بدا ألكاراز في موقف صعب، لكنه أظهر صلابة ذهنية كبيرة وانتزع شوط إرسال ابن الإمارة بفضل كرة قصيرة متقنة.
وهكذا يوقف ألكاراو في الدور نصف النهائي المغامرة الجميلة لفاشيرو الذي سيصعد إلى المركز 17 في تصنيف رابطة المحترفين الاثنين، في إنجاز أول له، بعدما كان يحتل المركز 256 عالميا في التوقيت ذاته قبل عام واحد، قبل أن يبرز على أعلى المستويات.
بدوره، بلغ سينر النهائي الثالث له في ثالث بطولة من هذه الفئة هذا العام.
وبات سينر (24 عاما) أول لاعب يبلغ النهائي ثلاث مرات في أول ثلاث دورات ماسترز ألف في الموسم، منذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2015.

