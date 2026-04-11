البديل «دومبيا» يعود بـ«النصر من الظفرة»

11 ابريل 2026 20:07

 
علي معالي (أبوظبي)

فاز فريق النصر على الظفرة بهدف في مباراة الجولة الـ 22 التي جرت على استاد حمدان بن زايد بالظفرة، ليرفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الظفرة عند النقطة 18 في المركز الثاني عشر، ليهدر الظفرة 3 نقاط غالية في سباق البقاء بالمحترفين، حيث يعاني «الفارس» بشكل كبير خلال هذه الفترة. 
جاء شوط المباراة الأول متوسط المستوى، سيطر النصر على 60%، مقابل 40% للظفرة، وسدد «العميد» 3 مرات على شباك «الفارس»، الذي اكتفى بتسديدة واحدة على مرمى النصر، وكانت هناك هجمات قليلة خطيرة على المرميين، وغابت المتعة المنتظرة لهذه المباراة، وبدأ كل مدرب المباراة بطريقة لعب مختلفة، الظفرة 4-4-2، وفي المقابل لعب النصر بطريقة 4-2-3-1، وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.
لم يتغير الحال كثيراً في الشوط الثاني، وبدأ كل مدرب في تغييرات مختلفة بصفوفه أملاً في تحقيق الفوز، ومحاولة خطف هدف، ونجح اللاعب البديل دومبيا الذي لعب بدلاً من حسين صادق في تسجيل هدف النصر الأول، في الدقيقة 77، بضربة رأسية، من تمريرة وصلته من مهدي قائدي، وهو الهدف الرابع له بدوري أدنوك للمحترفين، ضغط الظفرة وكاد أن يتعادل لولا تألق شامبيه حارس النصر لتنتهي المباراة بفوز النصر.

