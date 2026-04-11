السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
337 مباراة في مهرجان البراعم مواليد 2017

337 مباراة في مهرجان البراعم مواليد 2017
11 ابريل 2026 21:15

 
دبي (الاتحاد)

اختتم اتحاد الكرة بمقره الرئيسي في دبي، فعاليات مهرجان البراعم مواليد 2017 للموسم الحالي 2025 - 2026، وسط أجواء احتفالية تهدف إلى دعم المواهب الناشئة، وتعزيز قاعدة كرة القدم الإماراتية.
حضر اليوم الختامي لفعاليات المهرجان، يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات.
وأكد المطروشي أن مهرجانات البراعم تمثل أحد أهم البرامج التطويرية التي ينظمها اتحاد الكرة لغرض بناء بيئة تعليمية كروية متكاملة للأطفال، وأن المشاركة الواسعة من الأندية تعكس مدى اهتمام المنظومة الرياضية بالفئات العمرية الصغيرة، فيما يعكس العدد الكبير من المباريات حجم العمل التنظيمي والفني المبذول خلال الفترة الماضية.
وقال: «مثل هذه الفعاليات تسهم في اكتشاف مواهب واعدة قادرة على تمثيل مستقبل كرة القدم الإماراتية، واتحاد الكرة يحرص على توفير أفضل بيئة ممكنة لتطوير مهارات اللاعبين».
شهد مهرجان البراعم مواليد 2017، مشاركة 23 فريقاً يمثلون أندية: الجزيرة، الوحدة، العين، شباب الأهلي، الوصل، النصر، فالكون، الإمارات، العربي، عجمان، الشارقة، العروبة، حتا، دبا الحصن، الفجيرة، خورفكان، كلباء، دبا، الذيد، الجزيرة الحمراء، والتعاون.
وتم توزيع فرق الأندية المشاركة على خمس مجموعات، خاضت 337 مباراة، عبر تسعة تجمعات خلال الفترة من 4 أكتوبر 2025 إلى 11 أبريل 2026.

