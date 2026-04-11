الوصل يستعيد توازنه بثلاثية في شباك عجمان



معتصم عبدالله (أبوظبي)

استعاد الوصل توازنه سريعاً، بفوزه المستحق على مضيفه عجمان 3-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، في ختام الجولة 22 من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسجل ثلاثية «الإمبراطور» كل من الكولومبي ميجيل بورخا في الدقيقة 37، وعلي صالح في الدقيقة 74، وبرايان بالاسيوس في الدقيقة 79، فيما أحرز هدف عجمان الوحيد ليذيبري سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

ورفع الوصل رصيده إلى 36 نقطة، ليستعيد المركز الرابع بفارق المواجهات أمام الوحدة الخامس بالرصيد ذاته، في حين تجمد رصيد عجمان عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وخاض الوصل المباراة في ظروف خاصة، بعدما أعلن النادي إنهاء التعاقد مع حارسه خالد السناني، إلى جانب غياب المدافع المغربي سفيان بوفتيني بقرار إداري، عقب الأحداث التي أعقبت خسارة الفريق أمام الشارقة 1-2 في الجولة الماضية.

وجاء الشوط الأول متوازناً، قبل أن ينجح بورخا في افتتاح التسجيل بعد متابعته لتسديدة خيمينيز التي تصدى لها الحارس علي الحوسني، ليكملها داخل الشباك في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، فرض الوصل أفضليته، وأضاف القائد علي صالح الهدف الثاني من هجمة مرتدة منظمة في الدقيقة 74، قبل أن يعزز بالاسيوس التقدم بالهدف الثالث من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

واكتفى عجمان بتقليص الفارق عبر ركلة جزاء نفذها سيلفا بنجاح في الدقيقة 91، دون أن يغير ذلك من نتيجة المباراة، ليحصد «الإمبراطور» ثلاث نقاط مهمة أعادت له توازنه في سباق الدوري، وتمنحه دفعة معنوية مهمة قبل مواجهته المرتقبة أمام ضيفه النصر السعودي يوم 19 أبريل الجاري على استاد زعبيل في دبي، ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2.