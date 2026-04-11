خورفكان يصل للنقطة 24 بـ «تعادل البطائح»



فيصل النقبي (خورفكان)

تعادل خورفكان مع البطائح بهدف لكل فريق على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان ضمن مباريات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد خورفكان عند النقطة 24 في المركز التاسع، وأضاف البطائح النقطة 19 برصيده، ليصل المركز 12، وسجل لخورفكان ايلتون في الدقيقة 61، وللبطائح الفارو أوليفيرا في الدقيقة 47 من زمن المباراة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث لم ينجح أي مهاجم في هز الشباك، لينتهي الشوط بهذه النتيجة السلبية.

وخلال الشوط الثاني وبعد دقيقتين فقط، نجح الفارو أوليفيرا في تسجيل هدف السبق للبطائح، ونجح ايلتون فيليبي في تعديل النتيجة بتسديدة رائعة في المرمى في الدقيقة 61 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.