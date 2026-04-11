ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»

عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات عجاف بواقع خسارتين وتعادل، بتخطيه ضيفه فولهام 2-0، وذلك قبل ثلاثة أيام من استضافة باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أنه خسر ذهاباً 0-2.

وأحرز الشاب ريو نجوموها البالغ 17 عاماً (36) والمصري محمد صلاح (40) هدفيّ حامل اللقب.

ورفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس المؤهل إلى دوري الأبطال، موسعاً بذلك الفارق مؤقتاً إلى أربع نقاط مع تشلسي السادس، وخمس مع برنتفورد وإيفرتون في المركزين السابع والثامن توالياً.

وتجمّد رصيد فولهام عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.