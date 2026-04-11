السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب

11 ابريل 2026 22:57

 
برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
طرد وتعادل في مباراة سوسيداد وألافيس
البطاقات الحمراء معضلة برشلونة في دوري أبطال أوروبا


حسم برشلونة الديربي أمام جاره إسبانيول 4-1، اليوم السبت، ضمن المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب خطوة إضافية من المحافظة على لقبه، بعدما وسّع الفارق مع مطارده ريال مدريد الوصيف إلى تسع نقاط قبل سبع مراحل من النهاية، مستفيدا من تعادل الأخير أمام ضيفه جيرونا 1-1 أمس الجمعة.
وأحرز أهداف برشلونة فيران توريس (10 و25) ولامين جمال (87) والبديل الإنجليزي ماركوس راشفورد (89)، في حين وقّع بول لوزانو على هدف إسبانيول الوحيد (56).
ورفع برشلونة رصيده بتحقيقه الانتصار السابع تواليا في «لا ليجا»، إلى 79 نقطة في الصدارة، معززاً بذلك آماله بإحراز اللقب للمرة 29 في تاريخه.
كما أخذ جرعة معنوية في وقت مناسب قبل ثلاثة أيام من مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يحاول قلب الطاولة وتحقيق «ريمونتادا» تمكّنه من انتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد خسارته ذهاباً على أرضه 0-2.
في المقابل، تجمّد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر، ووصلت سلسلة عدم الانتصار إلى 14 مباراة تواليا، بواقع تسع هزائم وخمسة تعادلات، وذلك منذ بداية 2026.

آخر الأخبار
قلب بشري
الترفيه
أطباء يبتكرون تقنية لعلاج تسارع القلب البطيني
اليوم 23:05
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
الرياضة
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
اليوم 22:57
العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت: إحباط مخطط استهدف أمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية
اليوم 22:52
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اقتصاد
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اليوم 22:49
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
الرياضة
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
اليوم 22:47
