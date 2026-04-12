سيتي يفوز على تشيلسي قبل بداية المباراة.. هكذا توقّعت «أوبتا»



معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف تشيلسي فريق مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة حاسمة في سباق المراكز الخمسة الأولى وفي سباق اللقب.

ولا يزال يتصدر أرسنال ترتيب البريميرليج، رغم خسارته في ذات الجولة أمام بورنموث (1-2)، برصيد 70 نقطة، من 32 مباراة، ويلاحقه مان سيتي بـ 61 نقطة من 30 مباراة. ويلتقي الفريقان على ملعب الاتحاد، الأحد المقبل، في مباراة تحدّد بشكل كبير مصير بطل البريميرليج.

وفي المقابل، يحتلّ تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة، ويخوض منافسة شرسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع الثلاثي مانشستر يونايتد وأستون فيلا وليفربول.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز فريق بيب جوارديولا بالمباراة بنسبة 41.2%، بينما يفوز تشيلسي بنسبة 33.1%. وتبلغ احتمالية التعادل 25.7%، ومع ذلك، لا تُرجّح «أوبتا» فوز مانشستر سيتي بلقب البريميرليج، حيث تبلغ احتمالات فوزه 2.7% فقط.

وعن تاريخ لقاءات الفريقين، فلم يحقق تشيلسي أي فوز في آخر 9 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي (3 تعادلات و6 هزائم) منذ فوزه عليه 2-1 خارج أرضه في مايو 2021.

وفي المقابل، فاز مانشستر سيتي في 4 من آخر 5 مباريات له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي (تعادل واحد)، وهو نفس عدد مرات فوزه في زياراته الـ26 السابقة إلى ستامفورد بريدج (8 تعادلات و14 هزيمة).

ويشتهر السيتي تحت قيادة جوارديولا بتقديم أداء مميز في شهر أبريل، والذي عادة ما يكون حاسماً في بطولات الدوري المحلية، حيث فاز السيتي في 28 مباراة من أصل 31 مباراة خاضها في البريميرليج خلال أبريل (تعادلان وخسارة واحدة).

وتحت قيادة جوارديولا، يحقق السيتي معدل 2.50 نقطة في المباراة الواحدة خلال أبريل (38 مباراة، 30 فوزاً، 5 تعادلات، 3 خسائر)، وهو أعلى معدل لأي فريق يخوض 15 مباراة أو أكثر في شهر واحد تحت قيادة مدرب، ويحتل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا المركز الثاني في هذه القائمة، بمعدل 2.47 نقطة في المباراة الواحدة خلال شهر مايو.

بينما خسر تشيلسي آخر مباراتين له في الدوري، ليحتل المركز السادس، متقدماً بنقطة فقط على برينتفورد وإيفرتون، وتتوقع «أوبتا» أن ينهي تشيلسي الموسم في المركز السادس بنسبة (27.3%)، والمركز الخامس بنسبة 24.1%، والمركز السابع بنسبة 16.5%، لكن لا شكّ أن الضغط يقع على ليام روزينيور لتقديم أداء أفضل مما يقدمه البلوز حالياً.

وبعد فوزه في أول 4 مباريات له في الدوري تحت قيادة روزينيور، لم يَفُز تشيلسي إلا في مباراة واحدة من آخر 6 مباريات (تعادلان وثلاث هزائم). منذ بداية هذه الفترة (10 فبراير، بالتعادل 2-2 مع ليدز)، لم يتفوق على تشيلسي (5 نقاط) في عدد النقاط في البطولة سوى ليدز (4 نقاط) وتوتنهام (نقطة واحدة).

وخسر تشيلسي آخر مباراتين له في الدوري. وكانت آخر مرة خسر فيها البلوز 3 مباريات متتالية في مايو 2023 (4 مباريات)، وآخر مرة خسر فيها دون تسجيل أي هدف كانت في مارس 1998 (4 مباريات).