أرسنال يخشى لعنة الأمتار الأخيرة في سباق البريميرليج



معتز الشامي (أبوظبي)

كان أرسنال المرشح الأبرز للفوز باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2003/ 2004، حيث تصدّر النادي اللندني الترتيب طوال معظم الموسم، إلا أن خسارته 2-1 أمام بورنموث، يوم أمس السبت، أثارت مجدداً التساؤلات حول قدرته على حسم اللقب، ويمتلك أرسنال أفضلية 9 نقاط على مانشستر سيتي، مع العِلم أن فريق بيب جوارديولا خاض مباراتين أقل، ويستضيف المدفعجية على ملعب الاتحاد، الأسبوع المقبل.

ورغم أن عدم تتويج أرسنال باللقب يتطلب انهياراً كارثياً، إلا أن كل شيء وارد مع تبقِّي 6 مباريات. ظهرت بعض علامات الضعف مؤخراً في الهزيمة أمام مان سيتي في نهائي كأس الرابطة، والخروج المفاجئ من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون.

ورغم أن الأداء لم يكن مقنعاً تماماً، إلا أن أرسنال ردّ بفوز مشرّف خارج أرضه على سبورتينج لشبونة منتصف الأسبوع، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يتأهل بسهولة إلى نصف النهائي.

ووُجّهت انتقادات لعقلية أرسنال خلال السنوات الأخيرة، حيث واجه الفريق اتهامات بالتراجع في الأمتار الأخيرة من المنافسة على اللقب. قد يكون لهذا الكلام بعض الصحة، لكن هذا الموسم، كان فريق ميكيل أرتيتا الأفضل وفقاً لمعظم المقاييس.

وللتأكد من صحة الادعاء بأن الفريق يتراجع في المراحل الأخيرة، قمنا بتحليل سجلِّ أرسنال في آخر 7 مباريات له في الدوري خلال المواسم الستة التي تلت تعيين أرتيتا في ديسمبر 2019.

وفي الموسم الماضي، لم يحصد أرسنال سوى 12 نقطة من آخر 7 مباريات، لكنه كان متأخراً بفارق 11 نقطة عن ليفربول قبل الجولة 32، وكان اللقب محسوماً.

وكان أرسنال متصدراً قبل 7 مباريات من نهاية موسم 2023/ 24، وحقق 6 انتصارات من أصل 7، لكنه خسر بفارق ضئيل لصالح مان سيتي الذي حصد النقاط الكاملة (21 نقطة).

وكان أسوأ رصيد نقاط لآرسنال في آخر 7 مباريات له في موسم 2022/ 23، حيث حصد 10 نقاط فقط. في هذا الموسم، انهار الفريق تماماً في الأسابيع الأخيرة، بعد أن كان متصدراً قبل الجولة 32، بينما كان مان سيتي مُتوّجاً بالدوري.

وفي المواسم الثلاثة الأولى لأرتيتا، لم يكن أرسنال منافساً على اللقب، حيث بدأ المدرب الإسباني بتحويل النادي إلى ما هو عليه اليوم - أحد أفضل الفرق في العالم. ويبدو من غير المعقول ألا يُتوج أرسنال باللقب، لكن هزيمته الثالثة في 4 مباريات فتحت الباب أمام إمكانية ذلك مجدداً، فهل يفوز أرسنال باللقب؟

حيث خيّم جو من الإحباط على ملعب الإمارات، حيث أدرك الجميع أن الهزيمة أمام بورنموث على أرضهم ستُعيد مان سيتي إلى المنافسة بقوة. وإن كان هناك جانب إيجابي لآرسنال، فهو أنه لم يسبق لأي فريق أن تقدم بفارق 9 نقاط بعد الجولة 32 في البريميرليج ولم يَفُز باللقب. ويحمل مان يونايتد الرقم القياسي السلبي بتقدمه بفارق 8 نقاط في موسم 2011/ 2012، ثم خسارته لصالح غريمه مان سيتي في الجولة الأخيرة من الموسم.