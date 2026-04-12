الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
200 متر بزمن أقل من 20 ثانية.. رقم قياسي في ألعاب القوى

12 ابريل 2026 12:15

باريس (رويترز)
حقق العدّاء الأسترالي جوت جوت زمناً قياسياً بلغ 19.67 ثانية، ليفوز بلقب سباق 200 متر في ​بطولة أستراليا لألعاب القوى التي أقيمت في سيدني اليوم الأحد، ليصبح أول رياضي من بلاده يكسر حاجز 20 ثانية.
وسجّل ⁠أيدان ميرفي زمناً أقل من 20 ثانية في ​السباق الذي اتسم بالمنافسة الشديدة ليحتل المركز الثاني ​بزمن قدره 19.88 ثانية، بينما احتل كالاب ⁠لو ​المركز الثالث في سيدني أولمبيك بارك بزمن قدره 20.21 ثانية.
وأدى أداء جوت المذهل، مع رياح خلفية قانونية بلغت +1.7 متر في الثانية، إلى دفاع العداء البالغ عمره 18 عاماً عن لقبه في ‌سباق 200 متر، ويرسل تحذيراً إلى منافسيه.
كما تجاوز الرقم القياسي العالمي السابق تحت 20 عاماً الذي كان يحمله ​إريون نايتون، مع تحسين رقمه القياسي الوطني البالغ 20.02 ثانية الذي سجلّه العام الماضي.
وكان هذا الرقم القياسي الأول لجوت، الذي يقطع فيها مسافة 200 متر في أقل من 20 ثانية في ظروف قانونية، بعد ​أن حقق هذا الإنجاز العام الماضي بمساعدة رياح خلفية، عندما سجّل 19.84 ثانية في البطولة الوطنية.
وقال جوت: «كنت أسعى لتحقيق هذا الرقم منذ أن ​سجلت ذلك الرقم غير ‌القانوني ⁠الأقل من ‌20 ثانية. ظل هذا ‌الأمر يشغل بالي طوال هذا العام والشهرين الماضيين، لذلك أنا سعيد لأنني حققته، إنه ⁠أمر جنوني تماماً. يمكنك القول إن ذلك ​قد أزاج عبئاً ثقيلاً عن كاهلي، مع العلم أنني ركضت بشكل قانوني وأنني أملك السرعة اللازمة لتحقيق مثل هذه الأزمة، كتبت 19.75 ثانية، وخلال الأسبوع الماضي كنت أقول في ذهني إنني سأسجّل 19.75، ​ومن الواضح أنني حققت 19.67، ولا بدّ ​أن تحب ذلك».

 

