الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يهيمن على شطرنج الناشئين السريع

12 ابريل 2026 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للناشئين والناشئات تحت 16 سنة، التي نظّمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في قاعة فندق راديسون بلو أبوظبي، بمشاركة 144 لاعباً ولاعبة.
وشهدت البطولة سيطرة لافتة لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج في فئة الناشئين، بعدما حصد لاعبوه المراكز الثلاثة الأولى، حيث تُوّج سافين سفر الله خان بالميدالية الذهبية برصيد 6.5 نقطة من 7 جولات، تلاه راشد حسين الحمادي ثانياً، وسلطان المهيري ثالثاً، مع حسم المراكز بفارق كسر التعادل.
وفي بقية الترتيب، جاء فهد عبدالعزيز آل علي (أبوظبي) رابعاً، وأحمد الخميري (العين) خامساً، وسالم جاسم البلوشي (كلباء)، وجميعهم برصيد 6 نقاط.
وفي فئة الناشئات، تُوّجت أسينا جوليزاده لاعبة نادي كلباء بالمركز الأول برصيد 6 نقاط، متفوّقة بكسر التعادل على شمة خلفان السويدي (دبي) صاحبة المركز الثاني، فيما جاءت عهود عيسى (فتيات الشارقة) ثالثة برصيد 5.5 نقطة.
وشهدت المنافسات حضور الدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني للاتحاد، إلى جانب عدد من المسؤولين والمدربين، حيث تم تتويج الفائزين وتقديم جوائز تشجيعية لأفضل اللاعبين في الفئات العمرية المختلفة، وأكد الطاهر أن البطولة عكست تطوراً واضحاً في مستويات اللاعبين واللاعبات، مشيراً إلى أن هذه المنافسات تُمثّل قاعدة أساسية لإعداد جيل واعد قادر على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©