اختتام النسخة الـ 19 من «بطولة السلق» في دبي

دبي (الاتحاد)



أسدلت اليوم الأحد بطولة السلق، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الستار على منافسات نسختها التاسعة عشرة، بعد نهائيات اتسمت بالقوة والتقارب، وشهدت ثمانية أشواط حافلة بالندية، أكدت المكانة المتقدمة التي تحتلها البطولة على مستوى المنطقة.

وجاءت المنافسات الختامية بمشاركة نخبة السلق في فئات المحترفين والمُلاك والهواة، حيث بدت الجاهزية واضحة من خلال الأداء المتقارب، بعد موسم طويل من الإعداد والتدريب، ما انعكس على طبيعة السباقات التي حُسمت بفوارق دقيقة، وسط حضور جماهيري كبير تابع تفاصيل الأشواط حتى لحظاتها الأخيرة.

وشكّلت مضامير المرموم في نادي دبي لسباقات الهجن مسرحاً لواحدة من أقوى النهائيات، حيث تلاقت الخبرة مع الطموح، في سباقات لم تترك مجالاً للفوارق الواضحة، بل اعتمدت على دقة الانطلاق وحُسن التوقيت في حسم النتائج.

وفرض ناصر عبيد بن دلموك الكتبي، سيطرته على أشواط المحترفين، فحصد المركز الأول في شوط السلق جريهاوند لمسافة 1000 متر، بواسطة «كوبي» بزمن 1.03 دقيقة، وفي شوط السلق الإناث جريهاوند لمسافة 1000 متر، بواسطة «كاندي» بزمن 1.03 دقيقة، وفي شوط السلق الذكور لمسافة 2000 متر، بواسطة «ياقوت» بزمن 2.10 دقيقة، أما شوط السلق «إناث» لمسافة 2000 متر، فحصل عليه سيف حمد الشامسي بواسطة «زوبعة» بزمن 2.06 دقيقة.

أشواط الهواة

أما شوطا الهواة، فشهدا تفوقاً قطرياً من خلال المشارك عبد الرحمن السليطي في شوط السلق الإناث لمسافة 2000 متر، بالسلق «لحظة» بزمن 2.07 دقيقة، أما المركز الثاني فذهب إلى حمد خلفان الشامسي بالسلق «بهرجة» بزمن 2.08 دقيقة، لتعود قطر وتحقق المركز الثالث من خلال حمد خليفة الكواري بالسلق «معركة» بزمن 2.09 دقيقة

وعاد القطري عبد الرحمن السليطي ليحقق شوط السلق الذكور لمسافة 2000 متر، بواسطة «المنتحر» بزمن 2.08 دقيقة، وجاء ثانياً جمعة خاطر الجنيبي بالسلق «بريستيج» بزمن 2.118 دقيقة، وبالمركز الثالث عامر محمد المنصوري بالسلق «إس 2» بزمن 2.119 دقيقة.



أشواط المُلاك

أما في أشواط المُلاك التي شهدت منافسة وندية كبيرة، فحقق سيف تاج البلوشي المركز الأول في شوط السلق الإناث لمسافة 2000 متر، بالسلق «قمرة» بزمن 2.11 دقيقة، أما المركز الثاني فذهب إلى ماجد خالد المهيري بالسلق «ريماس» بزمن 2.12 دقيقة، ليذهب المركز الثالث إلى مطر راشد الحساني بالسلق «رموز» بزمن 2.13 دقيقة.

وفي شوط المُلاك السلق «ذكور» لمسافة 2000 متر تمكّن حمد سعود الكتبي من تحقيق المركز الأول بالسلق «38 أر» بزمن 2.115 دقيقة، وجاء جابر عبد الكريم البلوشي بالمركز الثاني بالسلق «20 أر» بزمن 2.118 دقيقة، وفي المركز الثالث ماجد خالد المهيري بالسلق «19 أر» بزمن 2.12 دقيقة.

وتوّج راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعة المهيري، رئيس اللجنة الفنية لبطولة السلق، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الفنية.