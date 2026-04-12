موسم تاريخي بلا ألقاب.. هل يرحل مورينيو عن بنفيكا؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يسير جوزيه مورينيو بخُطى ثابتة نحو تحقيق موسم تاريخي مع بنفيكا، لكن الأمور ليست على ما يرام داخل النادي العملاق في لشبونة، ومع تبقّي 6 مباريات فقط في الدوري البرتغالي، لا يزال بنفيكا بلا هزيمة وعلى أعتاب موسم تاريخي دون هزيمة.

وفاز بنفيكا في 19 مباراة من أصل 28، وتعادل في 9 مباريات، لكن هذه التعادلات هي التي أدت إلى حالة من الاستياء الشديد. وتمكنت 7 أندية فقط من إكمال موسمها في الدوري دون خسارة هذا القرن، بما في ذلك بورتو مرتين، وبينما لا يزال بإمكان بنفيكا إضافة اسمه إلى تلك القائمة المرموقة، انتقد مورينيو لاعبيه بشدة، وبدأ المشجعون ينقلبون على المدرب الأسطوري.

وكان استياء المدرب، البالغ من العمر 63 عاماً، بعد التعادل المؤلم أمام كاسا بيا مبررا، لينهى فعلياً آمالهم في الفوز باللقب، حيث يتأخرون عن المتصدر بورتو بـ7 نقاط، ويواجه مورينيو حالياً وضعاً صعباً في بنفيكا، وبدأ يتعرض لانتقادات. وكان التعادل الأخير أمام كازا بيا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لبعض المشجعين.

وانتقد مورينيو بشدة بعض لاعبيه، وكان عدوانياً للغاية، ما جعل المؤتمر الصحفي يبدو غريباً. صحيح أن بنفيكا لم يهزم بعد في الدوري هذا الموسم، لكنه يحتل المركز الثالث بسبب التعادلات، حيث يواجه صعوبة في الفوز ببعض المباريات، وهذا ما يفسر تأخره بفارق 7 نقاط عن المتصدر بورتو.

وأعلن مورينيو نفسه انسحابه من سباق اللقب، لكن لا يزال أمام بنفيكا هدف بالغ الأهمية هذا الموسم، وهو احتلال المركز الثاني. ففي هذا الموسم، يتأهل متصدر الدوري البرتغالي مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض صاحب المركز الثاني الدور التمهيدي الثالث، ويهبط صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي. لذا، يختلف المركز الثاني عن الثالث تماماً، وقد يحدّد هذا الأمر جزءاً كبيراً من مستقبل النادي على المدى القريب. حالياً، يتأخر بنفيكا عن سبورتينج لشبونة صاحب المركز الثاني.

فهل يرحل مورينيو عن بنفيكا هذا الصيف؟ من التفاصيل المهمة الأخرى أن عقد مورينيو مع بنفيكا يمتد حتى يونيو 2027، أي حتى نهاية الموسم المقبل. ومع ذلك، عند توقيع العقد، أدرج بند يسهل على مورينيو الرحيل في نهاية هذا الموسم مقابل دفع جزء فقط من راتبه المتبقي، ما يعني تكلفة أقل على النادي.

وقد يكون أداء الفريق في هذه المرحلة الأخيرة من الموسم حاسماً لمستقبل المدرب في النادي، وسنرى بعدها ما إذا كان بنفيكا سيستغل هذا البند لإقالة مورينيو دون دفع راتبه السنوي كاملاً.