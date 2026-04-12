لابا كودجو أفضل «هدّاف مُتسلسل» في دوري أدنوك



عمرو عبيد (القاهرة)

لم تتوقف «السلاسل التهديفية المُتتالية»، لهداف دوري أدنوك للمُحترفين، لابا كودجو، إلا نادراً، طوال النُسخة الحالية، وهو ما ساعده بالتأكيد على الاحتفاظ بصدارة قائمة الهدافين، عبر أسابيع البطولة الطويلة، وبجانب التفوّق الواضح لنجم وهدّاف «الزعيم» الأول، فإنه يُعد أفضل «هدّاف مُتسلسل» في الموسم الحالي من «دورينا»، على الإطلاق.

بدأ كودجو الدوري بالتسجيل توالياً في أول 4 جولات، بين الأولى والرابعة، مُحرزاً 7 أهداف مُتتالية، وهو المُعدّل الأفضل والأقوى بين «كبار» هدافي النُسخة الجارية، ولم يتوقف التوجولي عند هذا الحدّ، إذ عاد ليُسجّل ثاني أفضل سلسلة له، عبر الجولات، الـ12 والـ13 والـ14، بإجمالي 4 أهداف.

وأضاف «لابا» 3 أهداف له في الجولتين التاسعة والعاشرة، ثم كرّرها في الأسبوعين الـ17 والـ18، كما كان له هدفان متتاليان أيضاً عبر الجولتين، السادسة والسابعة، و«ثُنائية» الأسبوعين الأخيرين، الـ21 والـ22، ليُصبح وحده «ملك السلاسل التهديفية» هذا الموسم، رغم تألق نجوم آخرين، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاقتراب من حصاد كودجو «المُذهل».

ويأتي «الفارس» كريم البركاوي، في المرتبة الثانية، لأنه نجح أيضاً في تسجيل 6 أهداف مُتتالية، عبر 4 جولات، بدأها في الأسبوع الثاني وأنهاها في الخامس، كما كانت له «ثُنائية مُتتالية» في الجولتين الـ15 والـ16، بينما تألق عُثمان كمارا بشدة في الجولات الأخيرة مع «الملك»، ليُحرز 5 أهداف في 4 جولات هو الآخر، منذ الأسبوع التاسع عشر حتى الـ22.

على جانب آخر، نجح 6 هدافين في التسجيل توالياً عبر 3 جولات، وهو ثاني أفضل المُعدلات، ويملك وليد أزارو مع «البركان» الحصاد الأكبر بينهم، إذ نجح في إحراز 5 أهداف مُتتالية، عبر الأسابيع، الـ15 والـ16 والـ17، يليه سايمون بانزا مع «فخر أبوظبي»، بعدما سجّل 4 أهداف مُتتالية خلال الجولات، الـ18 والـ19 والـ20، متساوياً مع أناتولي أبانج، نجم «الراقي»، الذي أحرز «رُباعيته المُتتالية» في الأسابيع الثامن والتاسع والعاشر.

في حين أحرز 3 لاعبين «ثُلاثية مُتتالية» في 3 جولات، وهم أليخاندرو كاكو، أحرز أبرز نجوم «الزعيم» في الموسم الحالي، وسجلها في الجولات، الخامسة والسادسة والسابعة، مقابل الـ20 والـ21 والـ22 لشيكنا دومبيا مع «العميد»، أما أيلتون فيليبي هدّاف «النسور»، فقد افتتح بها الموسم، عبر أول 3 جولات.

وبين «كبار الهدّافين»، اكتفى أغلبهم بالتسجيل المُتتالي في جولتين، لكن برز بينهم بالطبع عُمر خربين، «الوصيف» الحالي في قائمة هدافي الدوري، حيث أحرز نجم «أصحاب السعادة» 5 أهداف في الأسبوعين، الـ12 والـ13، كما أنه سجّل أيضاً في جولتين مُتتاليتين، 3 مرات أُخرى، بواقع هدفين في كل مرة، خلال الأسابيع السابع والثامن، ثم الـ17 والـ18، والـ21 والـ22، وهو صاحب ثاني أفضل مُعدّل في هذا «النسق المُتكرر» بعد لابا كودجو.

طارق تيسودالي كان مُتميّزاً في هذا الأمر أيضاً مع «النسور»، بعدما سجّل عبر جولتين مُتتاليتين، 3 مرات، بواقع هدفين في الجولتين الخامسة والسادسة، ثم الـ14 والـ15، والـ17 والـ18، بينما أحرز يوري سيزار 3 أهداف مع «الفُرسان» في آخر جولتين توالياً، الـ21 والـ22، في حين كرّر الأمر يوسفو نيكيتيه وماتياس بالاسيوس مرتين، إذ سجّل نجم «السماوي» هدفين في الجولتين السابعة والثامنة، ثم الـ13 والـ14، بينما حصدهما نجم «الزعيم» في الأسبوعين السابع والثامن أيضاً، ثم الـ19 والـ20.