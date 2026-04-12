«ياس للسباقات» أفضل مالك ضمن جوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل

عصام السيد (أبوظبي)

فازت «ياس للسباقات»، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بلقب بطل الملاك لموسم 2025 - 2026 للعام الثاني على التوالي ضمن النسخة الخامسة لجوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل.

جاء الإعلان عن فوز «ياس للسباقات» وعدد من المتوجين بجوائز الموسم، مساء أمس الأول على مضمار أبوظبي للسباق، ضمن السباق الختامي، بحضور محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل.

وحصدت «ياس للسباقات»، بطولة الملاك برصيد 49 فوزاً، والمركز الثاني 47 مرة، والثالث 48 مرة، والرابع 47 مرة، من إجمالي 484 مشاركة.

وأحرز بوبات سيمار بطولة المدربين، برصيد 50 فوزاً، وحصد الفارس البرازيلي سيلفستر دي سوزا، لقب بطولة الفرسان برصيد 54 فوزاً، وحمد البوسعيدي، بطل الفرسان المتدربين، برصيد 17 فوزاً.

وشهدت نتائج السباق الختامي في الموسم للخيول العربية والمهجنة الأصيلة فوز «عزام» لعلي حداد، بإشراف قيس عبود، وقيادة ساندرو بايفا، بلقب الجولة الختامية للتاج الثلاثي العربي«الفئة الثالثة»، في الشوط السابع لمسافة 2200 متر، وجوائزه 300 ألف درهم.

وحقق «يرموك» لياس للسباقات بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا، لقب الأصايل (ب)، في الشوط السادس لمسافة 2200 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 33 ألف درهم.

وتصدر «براق المدام» لسيف ياسر الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة أنس السيابي، سباق «نيتيف بلود لاين» للسرعة في الشوط الأول لمسافة 1600 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات) وجوائزه 66 ألف درهم.

وتفوق الجواد «بودلير دو غزال» لعبيد علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة برناردو بينيرو، على الخيول المنافسة محققاً لقب سباق مجد الوطن في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحقق «امبرسيف آكت» لسوتيد آند بوتيد للسباقات بإشراف بوبات سيمار، وقيادة قيس البوسعيدي، لقب سباق «تيرف كلوب كراون» في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

ونجح «جيرون» لإسطبلات أجمل، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سيلفستر دي سوزا، في الفوز بلقب كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتألقت الفرس «فييرا» لعبد الله مبارك بن حبوة، بإشراف حمد المرر، وقيادة برناردو بينيرو، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، وحصدت لقب الأصايل (أ) للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 33 ألف درهم.

وأسفرت منافسات الشوط الختامي عن فوز «لامان ادلفايس» بإشراف بوبات سيمار، وقيادة راي داوسن، بلقب نهائي العاصمة الكبير لمسافة 2400 متر، للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.