البطائح يفتقد جهود مليكي أمام العين



علي معالي (أبوظبي)

يفتقد فريق البطائح جهود لاعبه الإيفواري أوليريش مليكي في مباراة الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، أمام العين المقرر لها 23 أبريل الجاري، بعد الحصول على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام خورفكان في الجولة 22، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويتميز مليكي (26 عاماً)، بإجادة اللعب في أكثر من مركز، سواء في قلب الدفاع، أو في خط الوسط، وهو ما جعل المدرب فرهاد مجيدي يعتمد عليه كثيراً، وأظهر اللاعب مستوى مميزاً خلال مشاركته حتى الآن في 16 مباراة، بواقع 1212 دقيقة، وسجّل خلالها هدفاً واحداً.

ويبحث مدرب الفريق خلال الفترة المقبلة عن البديل المناسب لهذا اللاعب، سواء في الدفاع أو خط الوسط بوجود روان ماثيوس، ونيتو وعزيز جانييف في البديل الآخر في خط الوسط، وسوف يستقر فرهاد مجيدي على اللاعب المناسب، بدايةً من مرحلة العودة للتدريب، ابتداءً من الثلاثاء، حيث حصل الفريق على راحة بعد انتهاء مباراة خورفكان.

يحتل البطائح حالياً المركز الثاني عشر، برصيد 19 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن الظفرة، ونقطتين عن دبا، وسوف يلتقي «الراقي» في مبارياته المقبلة بدوري أدنوك للمحترفين مع أندية العين، دبا، الشارقة، ثم يختتم الموسم بلقاء شباب الأهلي.