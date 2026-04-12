الإيطالي كريبا يفوز بلقب ماراثون باريس

باريس (أ ب)

سجل الإيطالي يمانيبرهان كريبا أسرع زمن بين ما يقرب من 60 ألف عداء شاركوا في ماراثون باريس اليوم الأحد، فيما حطمت الإثيوبية شور ديميس الرقم القياسي في طريقها للفوز بلقب فئة السيدات.

قطعت ديميس البالغة من العمر 30 عاماً مسافة الماراثون التي امتدت لـ195ر42 كم عبر العاصمة الفرنسية في زمن قياسي شخصي، وهو ساعتان و18 دقيقة و34 ثانية.

وتفوقت العداءة الإثيوبية بفارق أكثر من دقيقة من الزمن القياسي السابق لأسرع سيدة في ماراثون باريس.

ووصلت ديميس إلى خط النهاية في شارع فوش المقابل لقوس النصر متقدمة على مواطنتها ميسجاني ألمايهو التي سجلت ساعتين و19 دقيقة وثمان ثوان والكينية ماجدالين ماساي التي سجلت ساعتين و19 دقيقة و17 ثانية.

وفي سباق الرجال، أنهى كريبا، وهو من أصل إثيوبي، السباق في زمن قدره ساعتين وخمس دقائق و18 ثانية، متفوقاً بخمس ثوانٍ على الإثيوبي بايليجن تيشاجر وعشر ثوانٍ على الإثيوبي سيلا كيبتو.