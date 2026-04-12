من الأسطورة هونيس إلى لاعبي البايرن: قصتكم تستحق الذكر

ميونيخ (د ب ا)

أشاد الأسطورة أولي هونيس بالجيل الحالي لفريق بايرن ميونيخ الذي نجح في تحطيم الرقم القياسي بتسجيل 105 أهداف خلال 29 جولة فقط من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان هونيس لاعباً في صفوف النادي البافاري عندما تم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 1972 برصيد 101 هدف، حيث حرص اللاعب المخضرم والمسؤول والرئيس السابق للنادي البافاري على تهنئة الجيل الحالي بتجاوز ذلك الرقم الذي صمد لمدة 54 عاماً.

وقال هونيس البالغ من العمر 74 عاماً عبر الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ اليوم الأحد «الألقاب هي الأهم في كرة القدم وتأتي الأرقام القياسية في المرتبة الثانية، لكن حقيقة أن هذا الفريق قد تجاوز الآن رقمنا البالغ 101 هدف بعد مرور عقود طويلة، هي قصة تستحق الذكر».

وأضاف هونيس أن أكثر ما يعجبه هو أن هؤلاء اللاعبين «لا يتوقفون أبداً، بل يواصلون الهجوم حتى بعد تسجيل الهدف الرابع أو الخامس»، مؤكداً «أن هذه هي الطريقة التي تتحطم بها الأرقام القياسية، والأهم من ذلك أنها الطريقة التي تجعل المشجعين سعداء مباراة تلو الأخرى».

وكان جيل هونيس، الذي ضم أيضاً الأسطورتين جيرد مولر وفرانز بيكنباور، سجل إجمالي 101 هدف في موسم 1971/1972، بينما وصل الفريق الحالي لبايرن ميونيخ إلى 105 أهداف بعد 29 مباراة فقط، وذلك عقب انتصارهم الكاسح على سانت باولي بنتيجة 5/صفر أمس السبت، حيث كان ليون جوريتسكا هو صاحب الهدف الذي حطم الرقم القياسي في الدقيقة 53 حين أصبحت النتيجة 2/صفر.

ومن جانبه علق فينست كومباني مدرب بايرن ميونيخ قائلاً، إن هونيس كان حاضراً في حفلة عيد ميلادي بالأمس وتحدثنا مجدداً عن الرقم القياسي، مشيراً إلى أن كسر أي رقم قياسي في بايرن ميونيخ يعد أمراً صعباً للغاية ويكاد يكون مستحيلاً لأن كل شيء هناك في أعلى مستوياته، واعتبر أن تحقيق هذا الرقم التهديفي يعد علامة جيدة جداً للاعبين.