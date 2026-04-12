المطيوعي بطلاً لسباق الدولة لدرّاجات الطريق في العين



أبوظبي (وام)

تُوِّج محمد المطيوعي، درّاج فريق الإمارات، بلقب سباق بطولة الدولة للطريق لفئة الكبار، الذي أقيم اليوم في منطقة العين، وسط مشاركة واسعة بلغت 140 درّاجاً في مختلف الفئات.

وشهدت فئة الكبار، التي تنافس فيها 64 درّاجاً لمسافة 110 كيلومترات صراعاً قوياً حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحسم المطيوعي المركز الأول، متقدماً على عبدالعزيز الهاجري من فريق الإقامة، الذي حلّ ثانياً، فيما جاء سيف معيوف من نادي شباب الأهلي في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 23 سنة، أقيم السباق بمشاركة 18 درّاجاً لمسافة 110 كيلومترات ونجح يوسف أميري من نادي النصر في الحصول على المركز الأول، وجاء خالد النعيمي من أبوظبي ثانياً، فيما حلّ محمد العليلي من شباب الأهلي ثالثاً.

وفي فئة الشباب، التي شهدت مشاركة 43 درّاجاً لمسافة 90 كيلومتراً، تُوّج سلامة الشمري من أبوظبي بالمركز الأول، متقدماً على عبدالرحمن ناصر من نادي النصر، فيما جاء سيف ثاني آل علي من نادي الشارقة ثالثاً.

وفي فئة الماسترز، التي أُقيمت بمشاركة 15 درّاجاً لمسافة 110 كيلومترات، أحرز طارق عبيد من فريق الإقامة المركز الأول، وجاء سالم الشميلي من نادي النصر ثانياً، فيما حلّ أحمد عبدالرحمن من فئة الهواة ثالثاً.

توّج الفائزين في مختلف الفئات كلٌّ من منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، ويوسف ميرزا، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية.