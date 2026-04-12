نوير يكرر تأكيده على عدم العدول عن قرار اعتزال اللعب الدولي



برلين (د ب أ)

أكد مانويل نوير حارس المرمى المخضرم لنادي بايرن ميونيخ الألماني أنه لا ينوي التراجع عن قرار اعتزاله اللعب الدولي، مشدداً على أنه لا يشعر بأي ضغوط نتيجة الجدل المستمر حول إمكانية عودته للمشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوضح نوير، الذي احتفل مؤخراً بعيد ميلاده الـ 40، في تصريحات لشبكة «زد دي إف» التلفزيونية مساء أمس السبت، أنه لن يعود لصفوف المنتخب الألماني، نافيا في الوقت ذاته وجود أي خلاف مع المدير الفني يوليان ناجلسمان.

وقال نوير «كأس العالم ستقام، لكنني لست منخرطا فيها على الإطلاق حاليا، ولست جزءا من هذا الأمر، لذا سأكتفي بمتابعة البطولة من بعيد».

وأضاف الحارس المتوج بلقب مونديال 2014 أن تركيزه ينصب حاليا وبشكل كامل على فريقه بايرن ميونيخ، مشيرا إلى أنه يستمتع كثيراً بالتواجد ضمن صفوف الفريق والمنافسة على جميع الألقاب.

وتابع «تنتظرنا العديد من المباريات الهامة والحاسمة، وأنا أحاول فقط الاستمتاع بتلك اللحظات مع الفريق في الوقت الراهن».

وكان نوير أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب بطولة أمم أوروبا 2024، لكن النقاشات تجددت حول إمكانية عودته بعد تعرض الحارس الأول الحالي مارك أندريه تير شتيجن لإصابات عدة، تزامنا مع استمرار مانويل نوير في تقديم مستويات عالية، كان آخرها في الفوز على ملعب ريال مدريد 2/1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وردا على تصريحات القائد السابق لمنتخب ألمانيا لوثار ماتيوس التي أشارت إلى أن علاقته بالمدرب ناجلسمان ليست في أفضل حالاتها، قال نوير «ليس لدينا علاقة سيئة، بل علاقتنا جيدة. ومهما قال الناس عن ذلك من الخارج، فلا أعتقد أنه يهتم، وأنا كذلك، ولهذا السبب كلانا هادئان تماماً حيال هذا الأمر».

وفيما يتعلق بمستقبله مع بايرن ميونيخ الذي يسعى لتحقيق الثلاثية، كرر نوير تأكيده على أنه سيتخذ قراره بشأن تجديد عقده لموسم إضافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن النادي يبدو مستعداً لمنحه عقداً جديداً.

واختتم تصريحاته بالقول إنه يريد الاستمتاع بالمباريات القادمة أولا، ثم سيفكر في حالته البدنية والذهنية قبل اتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع النادي.