الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اختتام الجولة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في الفجيرة

اختتام الجولة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في الفجيرة
12 ابريل 2026 16:56

 

الفجيرة (الاتحاد)
اختُتمت اليوم في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «من دون البدلة»، بإقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة، في يوم حافل اتسم بارتفاع مستوى التحدي واتساع نطاق الخبرات داخل البساط.
وجاءت نزالات اليوم الثاني أكثر تنوعاً من حيث الأساليب والنهج التكتيكي، حيث فرضت فئة الكبار إيقاعاً قائماً على القوة البدنية والانضباط الخططي، فيما عكست نزالات تحت 18 عاماً مزيجاً من الجرأة والمرونة الفنية، بينما قدم لاعبو فئة الأساتذة نموذجاً للخبرة المتراكمة والقدرة على إدارة النزال بوعي عالٍ، ما أضفى على المنافسات بُعداً فنياً متكاملاً.
ومع دخول البطولة مراحل أكثر تقدُّماً، برزت أهمية التفاصيل الصغيرة في حسم النتائج، حيث لعبت سرعة الانتقال بين الوضعيات ودقة استثمار الفرص دوراً محورياً في ترجيح كفة العديد من النزالات، في ظل تقارب المستويات وارتفاع الجاهزية البدنية والذهنية لدى اللاعبين.
وفي زاوية تعكس جوهر المنافسة، أبرز اليوم الختامي تنوع الفئات العمرية وتكاملها، حيث قدّم لاعبو تحت 18 عاماً مستويات واعدة تعكس طموح الجيل الصاعد، مقابل خبرة راسخة لدى فئتي الكبار والأساتذة، في مشهد يجسّد استمرارية تطور اللعبة عبر مختلف المراحل.
وحضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ومحمد أحمد الظهوري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعلي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، ومريم المطروشي، نائب مدير دائرة المالية بإمارة الفجيرة.
وفي ختام المنافسات، حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، تلاه أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777» في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية M.O.D في المركز الثالث.
وقال محمد سالم الظاهري إن منافسات اليوم الثاني عكست عمق القاعدة التنافسية التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو في الدولة، مشيراً إلى أن تنوع الفئات، من الناشئين إلى الأساتذة، يبرز استمرارية المسار الرياضي للاعبين وقدرتهم على التطور عبر مختلف المراحل العمرية.
وأضاف أن ما تحقق من مستويات فنية متقدمة، هو نتيجة عمل مؤسسي متكامل بين الاتحاد والأندية، يقوم على إعداد اللاعبين وفق أسس علمية، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف أنماط المنافسة.
وأكد أن البطولة تواصل دورها في ترسيخ مكانة الجوجيتسو كرياضة وطنية رائدة، من خلال توفير بيئة تنافسية محفّزة تسهم في صقل المواهب، وتدعم بناء جيل قادر على تمثيل الدولة بكفاءة في المحافل الإقليمية والدولية.
من جانبها، قالت مريم المطروشي، نائب مدير دائرة المالية بإمارة الفجيرة، إن الحضور الجماهيري في البطولة يعكس الشعبية المتزايدة لرياضة الجوجيتسو والإقبال الكبير على متابعة منافساتها، مشيرة إلى أن استضافة الفجيرة لمثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز ارتباط المجتمع بالرياضة، وتوفر منصة تجمع اللاعبين والجمهور في أجواء تنافسية مميزة تدعم انتشار ثقافة الرياضة.

وقال عمران المازمي لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الفائز بذهبية فئة تحت 18 عاماً وزن 46 كجم: «شاركت في أكثر من 10 جولات من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وأرى أن أكثر ما يميّزها هو قوة المنافسة وحجم المشاركة، وبلغ رصيدي فيها حتى الآن 6 ذهبيات. أمارس الجوجيتسو منذ عامين وأمنحها الكثير من الوقت والتركيز لأنني أدرك جيداً أنها رياضة واسعة الانتشار ولها فوائد لا تُحصى».

الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
بطولات الجو جيتسو
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©