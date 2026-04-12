مبابي يغيب عن تمارين ريال مدريد قبل 3 أيام من مواجهة بايرن

مبابي يغيب عن تمارين ريال مدريد قبل 3 أيام من مواجهة بايرن
12 ابريل 2026 19:15


مدريد (أ ف ب)
غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن التمارين الجماعية لفريقه ريال مدريد الإسباني نتيجة ضربة تلقاها في الوجه أواخر مباراة الجمعة أمام جيرونا (1-1) في الدوري المحلي، وفق ما أعلن النادي الملكي الأحد.
ويأتي غياب مبابي عن التمارين قبل ثلاثة أيام من زيارة ريال لملعب «أليانز أرينا» الخاص ببايرن ميونيخ الألماني لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر النادي الملكي ذهابا على أرضه 1-2.
وكتب العملاق الإسباني على موقعه «لم يتمكن مبابي الذي خضع لغرز فوق الحاجب الأيمن بعد مباراة جيرونا، من التدرب على أرض الملعب بسبب الآلام التي يعاني منها وكإجراء احترازي».
وأنهى المهاجم الفرنسي مباراة جيرونا والجزء العلوي من الحاجب الأيمن ينزف بعد ضربة بالمرفق من المدافع البرازيلي فيتور رييس داخل منطقة الجزاء، اعتبرها الحكم غير متعمدة.
وأثارت هذه الحالة غضب مدرب الفريق الملكي ألفارو أربيلوا الذي اعتبر أن فريقه تضرر من التحكيم، قائلا «بالنسبة لي، إنها ركلة جزاء واضحة، هنا أو على القمر. هذه حالة إضافية. لا أحد يفهم متى يتدخل «في أيه آر» ومتى لا يتدخل. بدأ هذا الأمر يزيد عن حده مع الحكام».
وأظهر مبابي، هداف النادي الملكي برصيد 39 هدفا في جميع المسابقات، حجم جرحه أمام 131 مليون متابع له على إنستجرام الأحد من دون أي رسالة أخرى، غير أن مشاركته الأربعاء في ميونيخ ليست مهددة، بحسب ما أكد مصدر داخل النادي المدريدي.

أخبار ذات صلة
%22.6 خسائر.. محنة ريال مدريد خلال آخر موسمين
«مفاجأة».. توني كروس يعود إلى ريال مدريد
مبابي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور
اليوم 20:49
رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين
الأخبار العالمية
بوتين: رحلة يوري غاغارين فتحت طريق البشرية إلى الفضاء
اليوم 22:14
«راكز» تستقطب 19 ألف شركة جديدة خلال 2025 بنمو 44%
اقتصاد
«راكز» تستقطب 19 ألف شركة جديدة خلال 2025 بنمو 44%
اليوم 22:03
«مجموعة الصيرفة» تؤكد دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
اقتصاد
«مجموعة الصيرفة» تؤكد دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
اليوم 22:02
"غرفة عجمان" تنظم ملتقى «الاستدامة في القطاع الصناعي»
اقتصاد
"غرفة عجمان" تنظم ملتقى «الاستدامة في القطاع الصناعي»
اليوم 22:00
