بني ياس يحتفظ بلقب «سوبر الطائرة» بالعلامة الكاملة

12 ابريل 2026 20:11

 
معتصم عبدالله (دبي)
نجح بني ياس في الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس السوبر للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بعدما حسم صدارة «الدورة المجمعة» بالعلامة الكاملة، إثر فوزه على العين 3-0 في الجولة الثالثة والأخيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
وأنهى «السماوي» مشواره في البطولة برصيد 9 نقاط، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية، حيث افتتح مشاركته بالفوز على الجزيرة بثلاثة أشواط دون رد (25-23، 25-20، 26-24)، قبل أن يتجاوز النصر بنتيجة 3-1 في مواجهة قوية اتسمت بالندية (25-20، 23-25، 27-25، 26-24)، ليختتم مشواره بتفوق مستحق على العين بثلاثية نظيفة بنتائج الأشواط (25- 17، 25- 22، 25- 18).
وكان بني ياس قد بلغ «الدورة المجمعة» بعد فوزه في الدور التمهيدي على الوصل 3-0، لتنضم إليه أندية الجزيرة والنصر والعين، حيث أقيمت المرحلة النهائية في دبي بنظام الدوري المجمع، ليتوج باللقب الفريق الأكثر حصداً للنقاط.
وتحمل النسخة الحالية الرقم 11 في تاريخ البطولة، التي احتكرت ألقابها أربعة أندية فقط، هي: الشباب، بني ياس، شباب الأهلي، والنصر، ليعزز «السماوي» رصيده ويواصل حضوره القوي في سجل الأبطال.
وعلى صعيد الموسم الحالي، كان النصر قد توّج بلقبي كأس الاتحاد ودوري الرجال، فيما تتجه الأنظار إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، الذي يجمع بني ياس والعين يوم 17 أبريل على صالة نادي العين، بعد تأهلهما على حساب حتا والجزيرة في نصف النهائي.

أخبار ذات صلة
بني ياس يفوز على النصر ويتصدر «سوبر الطائرة»
النصر يكسب العين.. وبني ياس يتخطى الجزيرة في «سوبر الطائرة»
الكرة الطائرة
كأس سوبر الطائرة
فريق بني ياس
فريق العين
اتحاد الطائرة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور
اليوم 20:49
«راكز» تستقطب 19 ألف شركة جديدة خلال 2025 بنمو 44%
اقتصاد
«راكز» تستقطب 19 ألف شركة جديدة خلال 2025 بنمو 44%
اليوم 22:03
«مجموعة الصيرفة» تؤكد دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
اقتصاد
«مجموعة الصيرفة» تؤكد دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
اليوم 22:02
"غرفة عجمان" تنظم ملتقى «الاستدامة في القطاع الصناعي»
اقتصاد
"غرفة عجمان" تنظم ملتقى «الاستدامة في القطاع الصناعي»
اليوم 22:00
الإمارات ترسخ نموذجاً متقدماً لادخار الأفراد بأدوات مبتكرة تعزز الاستقرار المالي
اقتصاد
الإمارات ترسخ نموذجاً متقدماً لادخار الأفراد بأدوات مبتكرة تعزز الاستقرار المالي
اليوم 21:57
