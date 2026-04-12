بني ياس يحتفظ بلقب «سوبر الطائرة» بالعلامة الكاملة



معتصم عبدالله (دبي)

نجح بني ياس في الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس السوبر للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بعدما حسم صدارة «الدورة المجمعة» بالعلامة الكاملة، إثر فوزه على العين 3-0 في الجولة الثالثة والأخيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وأنهى «السماوي» مشواره في البطولة برصيد 9 نقاط، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية، حيث افتتح مشاركته بالفوز على الجزيرة بثلاثة أشواط دون رد (25-23، 25-20، 26-24)، قبل أن يتجاوز النصر بنتيجة 3-1 في مواجهة قوية اتسمت بالندية (25-20، 23-25، 27-25، 26-24)، ليختتم مشواره بتفوق مستحق على العين بثلاثية نظيفة بنتائج الأشواط (25- 17، 25- 22، 25- 18).

وكان بني ياس قد بلغ «الدورة المجمعة» بعد فوزه في الدور التمهيدي على الوصل 3-0، لتنضم إليه أندية الجزيرة والنصر والعين، حيث أقيمت المرحلة النهائية في دبي بنظام الدوري المجمع، ليتوج باللقب الفريق الأكثر حصداً للنقاط.

وتحمل النسخة الحالية الرقم 11 في تاريخ البطولة، التي احتكرت ألقابها أربعة أندية فقط، هي: الشباب، بني ياس، شباب الأهلي، والنصر، ليعزز «السماوي» رصيده ويواصل حضوره القوي في سجل الأبطال.

وعلى صعيد الموسم الحالي، كان النصر قد توّج بلقبي كأس الاتحاد ودوري الرجال، فيما تتجه الأنظار إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، الذي يجمع بني ياس والعين يوم 17 أبريل على صالة نادي العين، بعد تأهلهما على حساب حتا والجزيرة في نصف النهائي.