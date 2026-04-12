الروسية ميرا أندريفا تتوج ببطولة لينز للتنس



لينز (د ب أ)

تُوجت الروسية ميرا أندريفا بمنافسات فردي السيدات ببطولة لينز للتنس في النمسا، عقب فوزها على النمساوية أنستازيا بوتابوفا بنتيجة 1 / 6 و6 / 4 و6 / 3، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

وكانت أندريفا المرشحة الأبرز للفوز باللقب، وقد سعت هذا الأسبوع لتأكيد جدارتها بعد بعض الشكوك في البداية.

وبفضل أدائها المميز طوال مشاركتها في المسابقة، التي أقيمت على الملاعب الرملية، عززت أندريفا موقعها في المركز العاشر عالمياً، علماً بأن هذا هو الفوز الثالث لها في سجل لقاءاتها مع بوتابوفا، التي حققت انتصاراً وحيداً.