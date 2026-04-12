الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الروسية ميرا أندريفا تتوج ببطولة لينز للتنس

12 ابريل 2026 20:07

 
لينز (د ب أ)
تُوجت الروسية ميرا أندريفا بمنافسات فردي السيدات ببطولة لينز للتنس في النمسا، عقب فوزها على النمساوية أنستازيا بوتابوفا بنتيجة 1 / 6 و6 / 4 و6 / 3، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.
وكانت أندريفا المرشحة الأبرز للفوز باللقب، وقد سعت هذا الأسبوع لتأكيد جدارتها بعد بعض الشكوك في البداية.
وبفضل أدائها المميز طوال مشاركتها في المسابقة، التي أقيمت على الملاعب الرملية، عززت أندريفا موقعها في المركز العاشر عالمياً، علماً بأن هذا هو الفوز الثالث لها في سجل لقاءاتها مع بوتابوفا، التي حققت انتصاراً وحيداً.

أخبار ذات صلة
سينر يتوج ببطولة مونت كارلو للتنس على حساب ألكاراز
ألكاراز يضرب موعداً مع سينر بـ«توقيت مونتي كارلو»
التنس
بطولات التنس
الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور
اليوم 20:49
رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين
الأخبار العالمية
بوتين: رحلة يوري غاغارين فتحت طريق البشرية إلى الفضاء
اليوم 22:14
«راكز» تستقطب 19 ألف شركة جديدة خلال 2025 بنمو 44%
اقتصاد
«راكز» تستقطب 19 ألف شركة جديدة خلال 2025 بنمو 44%
اليوم 22:03
«مجموعة الصيرفة» تؤكد دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
اقتصاد
«مجموعة الصيرفة» تؤكد دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
اليوم 22:02
"غرفة عجمان" تنظم ملتقى «الاستدامة في القطاع الصناعي»
اقتصاد
"غرفة عجمان" تنظم ملتقى «الاستدامة في القطاع الصناعي»
اليوم 22:00
