الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سينر يتوج ببطولة مونت كارلو للتنس على حساب ألكاراز

12 ابريل 2026 20:15


باريس (د ب أ)

استعاد النجم الإيطالي، يانيك سينر، صدارة التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس بعد تتويجه بلقب بطولة مونت كارلو للأساتذة «فئة 1000 نقطة» بالفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز بنتيجة 7 / 6 (7 / 5) و6 / 3 في المباراة النهائية، اليوم الأحد.
وتبادل سينر وألكاراز التصنيف العالمي للمرة الرابعة خلال العامين الماضيين، دون أن يقترب أي لاعب آخر من اقتحام هذه المنافسة الثنائية.
ويحتل سينر حالياً المركز الأول برصيد 13350 نقطة، يليه ألكاراز بفارق ضئيل برصيد 13240 نقطة، وخلفهما الألمامي ألكسندر زفيريف في المركز الثالث برصيد 5595 نقطة.
وبعودته مجددا لقمة التصنيف العالمي، ضمن سينر التفوق على ألكاراز في عدد الأسابيع التي قضاها في الصدارة، حيث دخل اللاعبان هذا الأسبوع برصيد 66 أسبوعاً لكل منهما في المركز الأول بالتصنيف، لكن سينر سيكون بصدد التفوق بفارق مريح.
وساهم في عودة يانيك سينر لصدارة التصنيف العالمي تتويجه أيضاً بلقب بطولتي إنديان ويلز وميامي للأساتذة.

