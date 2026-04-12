الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

45 ألف متفرج في مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بالكونفيدرالية

12 ابريل 2026 20:47

 
القاهرة (د ب أ)

أعلن نادي الزمالك المصري تلقيه إخطاراً بزيادة عدد تذاكر مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية» إلى 45 ألف تذكرة.
وقال الزمالك، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إنه بناء على رغبة الجماهير، فقد تلقى النادي موافقة بزيادة أعداد الجماهير في المباراة التي تقام باستاد القاهرة، بحيث حصلت القلعة البيضاء على 14 ألف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة.
وأضاف: «بناء على هذا الاتفاق نطالب جماهير نادي الزمالك من حائزي تذاكر الدرجة الأولي يمين أن تقوم باسترداد القيمة المالية لهذه التذاكر، وتم التنسيق مع شركة تذكرتي على استرداد قيمة تذاكر الدرجة الأولى يمين وطرح الأعداد الزيادة خلال الساعات المقبلة».
وكان الزمالك قد فاز ذهاباً على شباب بلوزداد في الجزائر بهدف، ويسعى للوصول إلى النهائي، وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز به في 2019 و2024

الزمالك
نادي شباب بلوزداد
الكونفدرالية الأفريقية
كأس الاتحاد الأفريقي
استاد القاهرة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©