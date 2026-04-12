45 ألف متفرج في مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بالكونفيدرالية

أعلن نادي الزمالك المصري تلقيه إخطاراً بزيادة عدد تذاكر مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية» إلى 45 ألف تذكرة.

وقال الزمالك، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إنه بناء على رغبة الجماهير، فقد تلقى النادي موافقة بزيادة أعداد الجماهير في المباراة التي تقام باستاد القاهرة، بحيث حصلت القلعة البيضاء على 14 ألف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة.

وأضاف: «بناء على هذا الاتفاق نطالب جماهير نادي الزمالك من حائزي تذاكر الدرجة الأولي يمين أن تقوم باسترداد القيمة المالية لهذه التذاكر، وتم التنسيق مع شركة تذكرتي على استرداد قيمة تذاكر الدرجة الأولى يمين وطرح الأعداد الزيادة خلال الساعات المقبلة».

وكان الزمالك قد فاز ذهاباً على شباب بلوزداد في الجزائر بهدف، ويسعى للوصول إلى النهائي، وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز به في 2019 و2024