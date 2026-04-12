الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سيتي يكسب تشيلسي بثلاثية ويشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

سيتي يكسب تشيلسي بثلاثية ويشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي
12 ابريل 2026 21:37


لندن (د ب أ)
أشعل مانشستر سيتي سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصارا كبيرا ومستحقا 3 / صفر على مضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ32 للمسابقة.
وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح نيكو أوريلي التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 51، فيما أضاف زميلاه مارك جيهي وجيريمي دوكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و68 على الترتيب، ليعود فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إلى نغمة الانتصارات، التي فقدها في المرحلتين الماضيتين للمسابقة، بتعادله مع نوتنجهام فورست وويستهام يونايتد.
واستفاد مانشستر سيتي من خسارة منافسه أرسنال (المتصدر)، المباغتة 1 / 2 أمام ضيفه بورنموث، أمس السبت، في ذات المرحلة، حيث يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف الفريق الملقب بـ(المدفعجية).
ولا يزال مانشستر سيتي يمتلك مباراة مؤجلة مع ضيفه كريستال بالاس على ملعب (الاتحاد)، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة مع أرسنال، يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات المرحلة القادمة للمسابقة، والتي ستحدد شكل المنافسة على اللقب في المراحل الأخيرة من البطولة.
في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم، مقابل 13 فوزا و9 تعادلات، عند 48 نقطة في المركز السادس، لتتلقى آماله في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لضربة موجعة.
ويتأخر تشيلسي بفارق 4 نقاط خلف ليفربول، صاحب المركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية.
ولا يزال تشيلسي يبحث عن انتصاره الأول على مانشستر سيتي، منذ أن تغلب عليه 1 / صفر في 29 مايو 2021، بنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث عجز عن تحقيق أي فوز على الفريق السماوي بكل المنافسات منذ ذلك الحين.

