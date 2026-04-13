مَنْ يملك أسهل فرصة للفوز بلقب البريميرليج: أرسنال أم مان سيتي؟



معتز الشامي (أبوظبي)

تشتد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمة أرسنال أمام بورنموث، حيث يمتلك مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، مباراة مؤجّلة، ولا يزال مصير أرسنال بأيديهم، لكن هزيمته أمام بورنموث جاءت بعد خسارتين متتاليتين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، وربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 70 نقطة من 32 مباراة، يليه في المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 64 نقطة من 31 مباراة. وإذا فاز فريق بيب جوارديولا في مباراته المؤجلة، والمواجهة الحاسمة على أرضه أمام أرسنال الأسبوع المقبل، فسيكون فارق الأهداف هو الفيصل في حسم اللقب.

فاز أرسنال في 21 مباراة وتعادل في 7 وخسر 4، محرزاً 62 هدفاً، كما استقبل 24 هدفاً، بفارق 38 هدفاً، فيما فاز مان سيتي في 19 مباراة، وتعادل 7 وخسر 5، محرزاً 63 هدفاً، كما استقبل 28 هدفاً، بفارق 35 هدفاً.

ومع تبقِّي 6 مباريات فقط هذا الموسم، لا يزال أرسنال في الصدارة، لكنه مرّ بهذا الموقف من قبل وأضاع الفرصة، يهدد هذا الوضع ثقته بنفسه. ولا يزال أمام الفريقين المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة أخرى على ملعب الاتحاد في 18 أبريل.

ويواجه أرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، فريقين من فرق المؤخرة الثلاثة قبل نهاية الموسم، إضافة إلى مانشستر سيتي فقط من بين الفرق السبعة الأولى في الدوري.

ويتبقى لمانشستر سيتي مباراة ضد فرق «الستة الكبار»، فبعد فوزه خارج أرضه أمام تشيلسي، سيواجه أرسنال في الأحد المقبل، ومثل أرسنال، سيواجه مانشستر سيتي أيضاً بيرنلي المهدد بالهبوط قبل نهاية الموسم، لكنه سيختتم الموسم بمباراة صعبة ضد أستون فيلا الذي يسعى للتأهل لدوري أبطال أوروبا، والتي قد تُحسم فيها المنافسة على اللقب.

وهنا المباريات المتبقية لمان سيتي وآرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يواجه أرسنال، مانشستر سيتي (المركز الثاني) خارج أرضه، ثم نيوكاسل (المركز الرابع عشر) على أرضه، وفولهام (المركز الثاني عشر) على أرضه، وست هام (المركز السابع عشر) خارج أرضه، وبيرنلي (المركز التاسع عشر) على أرضه، وكريستال بالاس (المركز الثالث عشر) خارج أرضه.

وفي المقابل، يواجه مانشستر سيتي، تشيلسي (المركز السادس) المركز السادس، أرسنال (المركز الأول) على أرضه، بيرنلي (المركز التاسع عشر) خارج أرضه، إيفرتون (المركز الثامن) خارج أرضه، برينتفورد (المركز السابع) على أرضه، بورنموث (المركز الحادي عشر) خارج أرضه، أستون فيلا (المركز الرابع) على أرضه، كريستال بالاس (المركز الثالث عشر) على أرضه.