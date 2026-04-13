الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الإمارات للدرّاجات» وصيفاً في سباق «باريس-روبيه»

«الإمارات للدرّاجات» وصيفاً في سباق «باريس-روبيه»
13 ابريل 2026 11:24


باريس (الاتحاد)
حلّ السلوفيني تادي بوجاتشار، درّاج فريق الإمارات إكس آر جي للدرّاجات الهوائية، في المركز الثاني بسباق «باريس-روبيه»، الذي أقيم أمس الأول، وهو أحد أبرز سباقات الدراجات الهوائية الكلاسيكية.
وذهب لقب السباق إلى البلجيكي فاوت فان آرت، درّاج فريق «فيسما-ليز أ بايك»، الذي تفوّق في سباق السرعة النهائي على بوجاتشار، ليحسم الفوز بعد منافسة حافلة بالتقلبات.
وشهد السباق مشاركة قوية من فريق الإمارات إكس آر جي، الذي فرض إيقاعاً مرتفعاً منذ المراحل المبكرة، ما أدى إلى تقليص المجموعة الرئيسية قبل 150 كيلومتراً من خط النهاية.
وتعرّض بوجاتشار لعطل فني تمثّل في ثقب بالإطار الأمامي قبل 120 كيلومتراً من النهاية، ما اضطره لتغيير الدراجة، قبل أن يخوض مطاردة قوية لمسافة 20 كيلومتراً للعودة إلى مقدمة السباق، وذلك قبل دخول مقطع غابة أرينبيرغ الشهير.
ومع تبقي 54 كيلومتراً على النهاية، انطلق بوجاتشار وفان آرت في هجوم حاسم، ليواصلا التقدم معاً حتى دخولهما مضمار روباي، حيث حسم فان آرت اللقب بسباق السرعة النهائي.
وجاءت النتائج النهائية بتتويج فان آرت بالمركز الأول بزمن 5:16:52 ساعة، تلاه بوجاتشار في المركز الثاني، فيما حلّ ياسبر ستويفن ثالثاً بفارق 13 ثانية.

