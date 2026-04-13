بني ياس يُهدي «سوبر الطائرة» لقيادة النادي

بني ياس يُهدي «سوبر الطائرة» لقيادة النادي
13 ابريل 2026 12:15

 

معتصم عبدالله (أبوظبي) 
أهدت إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، والجهاز الفني ولاعبو فريق الكرة الطائرة، إنجاز التتويج بلقب كأس السوبر لموسم 2025-2026، إلى قيادة النادي، ممثّلة في الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية رئيس النادي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس النادي، ومجلس الإدارة برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.
وتوج «السماوي» باللقب بعد تصدُّره «الدورة المجمعة» التي أقيمت على صالة نادي النصر، بمشاركة أربعة فرق، محققاً العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في الجولة الختامية على العين بنتيجة 3-0، بواقع (25-17, 25 -22 ,25-18).
وفي بقية النتائج، فاز النصر على الجزيرة 3-0 (25-16 ,25-18, 25-20)، ليحل «العميد» في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ويحصد الميداليات الفضية، يليه الجزيرة ثالثاً بـ3 نقاط ليحصد الميداليات البرونزية، فيما جاء العين رابعاً بنقطة واحدة.
وهنّأ سالم نايف الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، قيادة النادي وجماهير «السماوي» بالحفاظ على لقب السوبر للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً أن التتويج جاء ثمرة استراتيجية واضحة واستقرار فني وإداري، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري.
وأشار الكثيري إلى تطلُّع الفريق لمواصلة النجاحات، خاصة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن الطموحات لا تزال كبيرة لمواصلة حصد الألقاب.
من جانبه، أكد التونسي رياض الهذيلي، مدرب بني ياس، أن اللقب جاء نتيجة عمل متواصل طوال الموسم، مشيراً إلى أن الفريق نجح في تجاوز إخفاقاته السابقة في الدوري وكأس الاتحاد، واستعاد توازنه بفضل الروح القتالية والانسجام بين اللاعبين، وهو ما كان له الدور الحاسم في تحقيق اللقب.
بدوره، عبّر محمد شمل، لاعب الفريق، عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن «السماوي» دخل البطولة بعزيمة كبيرة لتعويض خسارتي الدوري وكأس الاتحاد، مشيراً إلى أن الجهود الجماعية وتكتيك الجهاز الفني قادا الفريق إلى منصة التتويج رغم ضغط المباريات.
ويستعدّ بني ياس لمواجهة مرتقبة، مساء الجمعة المقبل، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة أمام العين على صالة نادي العين، بعد تأهلهما على حساب حتا والجزيرة في نصف النهائي.
وشهد الموسم الجاري 2025-2026 تتويج النصر بلقبَي كأس الاتحاد والدوري، فيما حصد بني ياس لقب السوبر، في انتظار ما تسفر عنه مواجهة نهائي «البطولة الأغلى».

