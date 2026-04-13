الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

4 نقاط إيجابية تقود خورفكان إلى المركز التاسع

13 ابريل 2026 14:45

 
فيصل النقبي (خورفكان)

حقق فريق خورفكان نتائج إيجابية خلال الجولتين الماضيتين من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حصد 4 نقاط مهمة أعادت له جزءاً من توازنه في جدول الترتيب، وجاءت بانتصار ثمين على بني ياس منح الفريق ثلاث نقاط، قبل أن يخرج بنقطة إضافية من تعادله أمام البطائح.
وتعكس هذه الحصيلة تحسُّن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة مع اكتمال الصفوف وعودة عدد من اللاعبين الأجانب بعد فترة غياب بسبب الإصابات، ما منح الجهاز الفني خيارات أوسع وساهم في استقرار الأداء داخل الملعب.
ويستعدّ خورفكان لمواجهة قوية أمام شباب الأهلي في الجولة المقبلة، حيث من المنتظر أن يستعيد الفريق خدمات لاعبه المغربي سليم أملاح، ليشكّل إضافة مهمة في وسط الميدان، في ظلّ سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في الترتيب.
ويملك خورفكان حالياً 24 نقطة يحتل بها المركز التاسع في جدول الترتيب.

