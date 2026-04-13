الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مقتل الغاني فريمبونج في هجوم مسلح على حافلة فريقه

13 ابريل 2026 12:07

 
غانا (رويترز)
أعلن الاتحاد الغاني لكرة ​القدم اليوم الاثنين مقتل دومينيك فريمبونج جناح فريق بيريكوم ⁠تشيلسي في عملية سطو ​مسلح على حافلة ​فريقه أثناء العودة من ⁠مباراة ​في الدوري المحلي الممتاز ضد فريق سامارتيكس أمس الأحد.
وأطلق اللصوص النار على الحافلة أثناء محاولتها الرجوع للخلف، فأصابوا فريمبونج (20 عاماً) في رأسه. وتوفي ​لاحقاً في المستشفى ليكون الضحية الوحيدة للحادث.
وقال الاتحاد في بيان «تلقى الاتحاد الغاني لكرة القدم بصدمة شديدة وحزن ​عميق النبأ المأساوي بوفاة دومينيك فريمبونج لاعب بيريكوم تشيلسي، تسبّب الحادث ​في صدمة ⁠داخل مجتمع كرة القدم بأسره. يقدم الاتحاد الغاني لكرة ⁠القدم تعازيه القلبية لأسرة ​الفقيد وزملائه في الفريق والجهاز الفني والإدارة وجميع أفراد نادي بيريكوم تشيلسي في هذه اللحظات ​العصيبة للغاية».

"التربية" تنفي ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة بشأن تمديد فترة التعلُّم عن بعد
يونيون برلين يدين بشدة التصريحات العنصرية التي طالت مدربته الجديدة
هيئة سوق المال تصدر إطار تنظيم الأصول الافتراضية
باركولا ضمن قائمة سان جيرمان لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال
"صحة - أبوظبي" تنفذ 4.540 جولة تفتيش وتدقيق في المنشآت الصحية خلال 2025
