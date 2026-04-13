مقتل الغاني فريمبونج في هجوم مسلح على حافلة فريقه



غانا (رويترز)

أعلن الاتحاد الغاني لكرة ​القدم اليوم الاثنين مقتل دومينيك فريمبونج جناح فريق بيريكوم ⁠تشيلسي في عملية سطو ​مسلح على حافلة ​فريقه أثناء العودة من ⁠مباراة ​في الدوري المحلي الممتاز ضد فريق سامارتيكس أمس الأحد.

وأطلق اللصوص النار على الحافلة أثناء محاولتها الرجوع للخلف، فأصابوا فريمبونج (20 عاماً) في رأسه. وتوفي ​لاحقاً في المستشفى ليكون الضحية الوحيدة للحادث.

وقال الاتحاد في بيان «تلقى الاتحاد الغاني لكرة القدم بصدمة شديدة وحزن ​عميق النبأ المأساوي بوفاة دومينيك فريمبونج لاعب بيريكوم تشيلسي، تسبّب الحادث ​في صدمة ⁠داخل مجتمع كرة القدم بأسره. يقدم الاتحاد الغاني لكرة ⁠القدم تعازيه القلبية لأسرة ​الفقيد وزملائه في الفريق والجهاز الفني والإدارة وجميع أفراد نادي بيريكوم تشيلسي في هذه اللحظات ​العصيبة للغاية».