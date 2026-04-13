حدث في الدوري البرازيلي.. مشاجرة جماعية عنيفة بين اللاعبين

13 ابريل 2026 12:29

 
ساو باولو (د ب أ)
شهد ملعب نيو كيميكا أرينا أحداثاً مؤسفة عقب نهاية ديربي الدوري البرازيلي لكرة القدم بين كورينثيانز وبالميراس بالتعادل السلبي فجر اليوم الاثنين، حيث انخرط لاعبون وأعضاء من الأجهزة الفنية والإدارية للفريقين في مشاجرة عنيفة بدأت في طريقهم إلى غرف ملابس اللاعبين.
وأظهرت لقطات مسجلة لحظات من التدافع والمشادات الكلامية والاعتداءات الجسدية المتبادلة، وذلك بعد مباراة مشحونة شهدت طرد لاعبين من صفوف كورينثيانز.
وتبادل الطرفان الاتهامات عقب الواقعة، حيث اتهم نادي بالميراس موظفاً في نادي كورينثيانز بالاعتداء على المهاجم لويجي، مما دفع اللاعب لتقديم بلاغ رسمي، في المقابل، ادعى نادي كورينثيانز تعرض المدافع جابرييل باوليستا ولاعب الوسط برينو بيدون للضرب من قبل أفراد أمن تابعين للنادي المنافس.
وأهدر بالميراس نقطتين ثمينتين في الصدارة، حيث يمتلك 26 نقطة من 11 مباراة متقدماً بست نقاط على فلامنجو الذي خاض 10 مباريات.
وفي مباراة أخرى واصل المهاجم بيدرو كتابة التاريخ بقميص فلامنجو بعدما قاده للفوز على غريمه التقليدي فلومينينسي 1/2 في ديربي «فلا-فلو» على ملعب الماراكانا.
وأصبح بيدرو الهدّاف التاريخي لفلامنجو في الدوري البرازيلي بنظام النقاط الحالي برصيد 72 هدفاً متخطياً جابرييل باربوسا، كما رفع رصيده إلى 114 هدفاً في ملعب الماراكانا الأيقوني ليصبح رابع الهدافين التاريخيين للنادي في هذا الملعب.
سجل بيدرو هدفي فلامنجو، الأول في الدقيقة السادسة من تسديدة بعيدة باغتت الحارس فابيو، والثاني في الدقيقة 51 بعد عرضية متقنة من صامويل لينو، بينما قلص سافارينو الفارق لفلومينينسي في الدقيقة 75.
وشهدت المباراة طرد كراسكال من صفوف فلامنجو في الدقيقة 50، لكن الفريق حافظ على تقدمه ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فلومينينسي وباهيا وساو باولو.
أنهت هذه النتيجة سلسلة مميزة للمدرب الأرجنتيني لويس زوبيلديا، حيث كانت هذه هي الخسارة الأولى له أمام فلامنجو في الماراكانا بعد 23 مباراة سابقة. وسينتقل الفريقان الآن للمنافسة القارية في دور المجموعات بكأس ليبرتادوريس، حيث يلتقي فلومينينسي مع إنديبندينتي ريفادافيا يوم الأربعاء، بينما يواجه فلامنجو فريق إنديبندينتي ميديلين يوم الخميس.
وفي مباراة أخرى فاز كروزيرو على براجانتينو 1/2.

