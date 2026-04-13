شباب الأهلي جاهز لتحدي تراكتور الإيراني بـ«الأفضلية الفنية»



معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل شباب الأهلي لقاءً يبدو سهلاً على الورق أمام تراكتور الإيراني، في مباراة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا النخبة، والذي يجمع الفريقين غداً الثلاثاء عند السادسة و45 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

ويرفع شباب الأهلي شعار لا بديل عن الفوز لخطف بطاقة مؤهلة لربع النهائي، والبطولة المجمّعة التي تقام في السعودية أيضاً خلال الأسبوعين الجاري والمقبل، أملاً في منافسة على لقب قاري لم يسبق أن حققه «الفرسان» الذين وصلوا لنهائي نسخة 2015 واكتفوا بالوصافة.

وباتت بطولة النخبة الآسيوية هي آخر المسابقات الممكنة أمام الفريق الذي تقلّصت حظوظه في المنافسة لقب الدوري المحلي، بعد خسارته أمام العين الجمعة الماضية، مبتعداً بفارق 4 نقاط في سباق الصدارة، كما خرج من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويتسلح شباب الأهلي، رغم الإخفاق المحلي، بطموحات كبيرة ومعنويات عالية قبل مواجهة الغد، في ظل القوة الهجومية التي يتمتع بها، والأفضلية الفنية أمام الفريق الإيراني، الذي توقّف عن اللعب في المباريات والتدريبات بسبب ظروف الحرب في بلاده.

واحتل تراكتور سازي المركز الثالث في مرحلة الدوري، برصيد 17 نقطة في مجموعة الغرب، (من 5 انتصارات وتعادلين)، ويقدم مستويات دفاعية صلبة، حيث لم يستقبل سوى 4 أهداف فقط، ووصل فريق تراكتور الإيراني صباح أمس الأحد إلى مدينة جدة، استعداداً للمشاركة في الأدوار الإقصائية من البطولة، وخاض الفريق حصة تدريبية أمس، بالإضافة لحصة تدريبية أخيرة مساء اليوم، قبل اللقاء المرتقب غداً الثلاثاء أمام شباب الأهلي.

وسيعوّل الفرسان على قدرات كلٍّ من بالا وسيزار بالإضافة لكارتابيا، حيث يعتبر الثلاثي هو الأخطر هجومياً في تشكيلة «الأحمر» والأكثر قدرة على ضمان التفوق الفني داخل الملعب، وسجّل بالا في البطولة حتى الآن 5 مشاركات تهديفية (سجّل 2 وصنع 3).

وتُعد تلك المواجهة هي الرابعة بين الفريقين في تاريخ البطولة، حيث خسر شباب الأهلي ذهاباً في نسخة 2015 بهدف دون ردٍّ وفاز في العودة بثلاثية مقابل هدفين، بينما انتهت آخر مواجهة بين الفريقين في 2019 بالتعادل بهدف لكل منهما.