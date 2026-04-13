«العنابي» يتسلّح بالتفوق التاريخي أمام الاتحاد السعودي



معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل فريق الوحدة اختباراً صعباً أمام الاتحاد السعودي، في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة، بالعاشرة مساء غداً الثلاثاء بتوقيت الإمارات، والذي يجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر إقامة مباريات دور الـ16 من البطولة بنظام المباراة الواحدة لمنطقة الغرب، بسبب الأحداث الراهنة، ويتأهل الفائز فيها إلى «البطولة المجمعة» للبطولة، والتي يستضيفها نفس الملعب بداية من ربع النهائي وحتى نهائي البطولة.

ويتسلّح العنابي بالمعنويات العالية والثقة القارية، بعد مرحلة من المطبات الحرجة التي صاحبت الفريق هذا الموسم وأبعدته عن المنافسة على الألقاب باستثناء التأهل لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين.

وعانى الوحدة من تراجع الأداء الدفاعي، ما أدى لتعثره في الجولة الأخيرة بالدوري أمام كلباء في فخ التعادل، وفي آخر 5 مباريات بدوري أدنوك، لم يفز الوحدة بأيٍّ منها، بل تعادل مرتين وخسر 3.

ولم يكن الاتحاد السعودي أفضل حالاً، حيث خسر في اللقاء الأخير بالدوري أمام نيويم 4-3، وفي آخر 5 مباريات لم يذُق طعم الفوز إلا في مباراة واحدة وخسر 4، ما يعكس معاناة فريق الاتحاد من مشاكل دفاعية كبيرة.

وتعاهّد لاعبو العنابي قبل السفر إلى السعودية، على استعادة الهدوء والتركيز، للاستمرار في مسار البطولة، متسلحين بذاكرة اللقاء السابق الذي جمعهم أمام اتحاد جدة السعودي في بداية مرحلة الدوري بنفس البطولة، والتي شهدت فوز العنابي في استاد آل نهيان في 15 سبتمبر الماضي وفاز الوحدة بهدفين مقابل هدف

وتاريخياً يتفوق «العنابي» في كل شيء خلال مواجهة الاتحاد، حيث لم يسبق أن فاز الفريق السعودي في أي مواجهة سابقة على الوحدة، التقيا في البطولة 3 مرات سابقة، فاز الوحدة مرتين وتعادلا مرة واحدة، وكان أكبر فوز في المواجهة الأولى التي جمعت بينهما في نسخة 2019 عندما فاز «العنابي» بنتيجة 4-1 ووقتها قاد إسماعيل مطر قائد الفريق ملحمة استثنائية أمام الضيوف، وإجمالاً سجّل الوحدة 7 أهداف في شباك الاتحاد خلال المواجهات الثلاث بينما سجل الاتحاد 3 أهداف فقط.

وعلى الجانب الآخر، شهد تدريب الوحدة الأخير في جدة، حرص مجلس إدارة النادي على التواجد والحضور خلال 3 حصص تدريبية خاضها الفريق في جدة قبل لقاء الغد، ويرافق العنابي وفد رسمي برئاسة أحمد عوض العتيبة، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد مبارك البلوشي، عضو مجلس الإدارة، وتأتي هذه الخطوة لتقديم الدعم المعنوي اللازم للاعبين والجهاز الفني، والتأكيد على تكاتف الجميع خلف الفريق في مشواره القاري، فضلاً عن سفر عدد من جماهير الفريق لحضور اللقاء وتقديم الدعم والمساندة كما هو متوقع.