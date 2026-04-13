سينر يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنس من ألكاراز

سينر يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنس من ألكاراز
13 ابريل 2026 13:40


باريس (أ ف ب)
استعاد الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي في كرة التنس من غريمه الإسباني كارلوس الكاراز، بعد تجريده من لقبه في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة، بفوزه عليه في النهائي، بحسب الترتيب الجديد الصادر الاثنين.
وكان ألكاراز (22 عاماً) قد انتزع المركز الأول من سينر (24 عاماً) في العاشر من نوفمبر 2025، قبل أن يتخلى عنه مجدداً بعدما فشل في الدفاع عن لقبه في الإمارة.
ويواصل النجمان الشابّان هيمنتهما الكاملة على عالم الكرة الصفراء، إذ يتقدمان بفارق شاسع عن الألماني ألكسندر زفيريف الثالث، والذي بلغ نصف نهائي دورة مونتي كارلو قبل أن يخرج على يد سينر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع، الذي لم يشارك في الإمارة، حيث لم يكن أمامه سوى عشر نقاط للدفاع عنها.
في المقابل، تراجع الإيطالي لورنتسو موزيتي، وصيف النسخة الماضية، والذي خرج هذا العام مبكراً، وتحديداً منذ مباراته الأولى أمام فالنتان فاشيرو من موناكو في الدور الثاني، أربع مراتب ليحتل المركز التاسع.
وأتاح ذلك للكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الذي خرج من ربع النهائي، التقدم بمركزين ليحتل المرتبة الخامسة، مُعادلاً أفضل تصنيف له، والذي كان قد بلغه في نوفمبر الماضي.
كما استفاد من تراجع موزيتي كلٌّ من الأميركي بن شيلتون، الذي تقدم مركزين إلى السادس، ومواطنه تايلور فريتس، الذي أصبح ثامناً، رغم عدم مشاركتهما في مونتي كارلو.
بدوره، تراجع الأسترالي أليكس دي مينور مركزاً واحداً ليصبح في المرتبة السابعة، عقب خسارته في ربع النهائي أمام فاشيرو، الذي كان أكبر المتقدمين بعد بلوغه نصف النهائي في مونتي كارلو للمرة الأولى في تاريخه، ليصعد إلى المركز السابع عشر، وهو أفضل تصنيف في مسيرته عن عمر 27 عاماً.
ولدى السيدات، تقدّمت الروسية ميرا أندرييفا مركزاً واحداً لتحتل المرتبة التاسعة، عقب تتويجها بلقب دورة لينز النمسوية، في حين واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا إحكام قبضتها على الصدارة.
بدورها، حققت النمسوية من أصول روسية أناستازيا بوتابوفا أفضل نتيجة هذا الأسبوع بعد بلوغها نهائي لينز، إذ تقدمت 43 مركزاً لتصل إلى المرتبة 54 عالمياً، بعدما كانت قد بلغت سابقاً المركز 21 في يونيو 2023.
وشهد الأسبوع الماضي مشاركة عدد كبير من اللاعبات في منافسات كأس بيلي جين كينغ، فيما فضّلت أخريات الراحة، ما لم يؤدِ إلى تغييرات جذرية في ترتيب اللاعبات.
- تصنيف العشرة الأوائل:
1. يانيك سينر (إيطاليا) 13350 نقطة (+1)
2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 13240 (-1)
3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5555
4. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4710
5. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 4100 (+2)
 
- تصنيف العشر الأوليات:
1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 11025 نقطة
2. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 8108
3. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 7278
4. إيجا شفيونتيك (بولندا) 7263
5. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 6243

