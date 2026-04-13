خورفكان يتوّج بكأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى



الشارقة (الاتحاد)

توّج نادي خورفكان للمعاقين، بطلاً لكأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى، بعد تصدره الترتيب العام للبطولة، التي أقيمت على مضمار وميدان نادي الثقة للمعاقين، واختتمت منافساتها أمس، وحصد خورفكان الصدارة برصيد 43 نقطة، فيما جاء نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني بـ26 نقطة، وحلّ نادي دبي لأصحاب الهمم ثالثاً بـ19 نقطة، بينما احتل نادي عجمان لذوي الإعاقة المركز الرابع بـ9 نقاط.

حضر المنافسات وتوَّج الفائزين محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي إدارة اللجنة والنادي.

وأكد الهاملي أن البطولة تُعد محطة مهمة ضمن منظومة إعداد اللاعبين، مشيراً إلى دورها في اكتشاف المواهب وصقل قدراتهم في أجواء تنافسية، وقال إن ما تحقق يعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية، ويؤكد أن رياضة أصحاب الهمم في الإمارات تواصل تقدمها بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف أن اللجنة تعمل وفق خطة طويلة المدى تمتد من البطولات المحلية إلى المشاركات القارية والدولية، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان، وصولاً إلى الهدف الأبرز بتحقيق إنجازات نوعية في دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028.