تونس محطة جديدة للتنافس بين شباب العرب في «أم الألعاب»



أبوظبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق ألعاب القوى العربية إلى تونس، التي تستضيف منافسات البطولة العربية رقم 21، للشباب والشابات خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل الجاري، ويحمل اللاعبون واللاعبات المشاركون أحلاماً متباينة، لكنها تلتقي عند هدف واحد: التألق ورفع رايات بلدانهم، في محطة تُعد مفصلية في مسيرتهم الرياضية.

ويعتبر الإماراتي محمد عادل العلي، أحد أبرز الأسماء في مسابقة رمي المطرقة، ويدخل البطولة بمعنويات مرتفعة بعد إنجاز تاريخي تمثّل في تحقيق أول ميدالية آسيوية للإمارات، بحصوله على برونزية منافسات البحرين في 24 أكتوبر 2025.

ويؤكد العلي أنّ مشاركته في البطولة العربية تمثّل فرصة ثمينة، قائلاً: «أنا فخور بالمشاركة، فهي منصّة لإثبات نفسي بين نُخبة الرياضيين العرب. أستعدّ فنياً من خلال برنامج تدريبي مكثّف بإشراف مدرب الرمي لمنتخب الإمارات الكابتن حسن عبد الجواد، مع التركيز على أدق التفاصيل الفنية، إلى جانب المشاركة المستمرة في البطولات المحلية لتعزيز الجاهزية».

ويضيف: «من الناحية النفسية، أدخل المنافسات بثقة وعزيمة، وأسعى للحفاظ على تركيزي، هذه البطولة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاتي في المنافسة عالمياً ورفع عَلم بلادي».

ومن جانبها، تستعدّ اللاعبة السعودية مياسة ذكر الله للمشاركة في سباق 100 متر، معبّرة عن تطلعها لتحقيق إضافة مهمة في مسيرتها الرياضية، حيث قالت: «هذه المشاركة تعتبر خطوة جميلة في مسيرتي الرياضية، وتساعدني على اكتساب خبرة أكبر، كما تدفعني لتحقيق طموحاتي المستقبلية، سواء على المستوى القاري أو العالمي».

كما تدخل المصرية أسيل أسامة مطاوع منافسات رمي الرمح للشابات بطموحات كبيرة، خاصة أنّ البطولة تمثّل محطة إعداد رئيسية لبطولة العالم للشباب في الولايات المتحدة.

وتسعى أسيل، المتوّجة بذهبية البطولة العربية والأفريقية برقم أفريقي جديد، إلى تحطيم الرقم القياسي العربي خلال هذه النسخة، مؤكدةً أنّ المشاركة تمثّل لها فرصة لتأكيد تفوّقها والاستمرار في مسار الإنجازات.

أما الكويتي مشاري محمد المطيري، المتخصص في سباق 110 م حواجز، فيعبّر عن حماسه الكبير قائلاً: «أشعر بسعادة وفخر لتمثيل الكويت في هذا المحفل العربي الكبير، وطموحي تحقيق الميدالية الذهبية والتأهل إلى بطولة العالم لمنافسة أفضل العدائين».

ويشير المطيري إلى أنّ الاستعدادات واجهت بعض التحديات، إلا أن دعم الاتحاد الكويتي وتوفير بدائل تدريبية أسهما في الوصول إلى الجاهزية المطلوبة، ويملك سجّلاً مميزاً، حيث تُوّج بطلاً للخليج وغرب آسيا لفئة الشباب في 2025.

وفي سباق 800 متر، يبرز العُماني اليزن راشد الشامسي كأحد الأسماء الطامحة للصعود إلى منصة التتويج، حيث وصف مشاركته بأنّها «شعور لا يوصف» لكونه بين نخبة أبطال العرب.

ويؤكد الشامسي أنّ الاستعداد تمّ «بكل صبر وإصرار للظهور بأفضل مستوى»، مشيراً إلى أنّ البطولة تمثّل له خطوة مهمة في مسيرته، مع طموح واضح بحصد ميدالية، خاصة بعد تحقيقه المركز الثالث في دورة الألعاب الآسيوية.