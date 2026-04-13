باركولا ضمن قائمة سان جيرمان لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال



ليفربول (أ ف ب)

أُدرج المهاجم برادلي باركولا الذي تعرض لالتواء في الكاحل في مارس الماضي، ضمن قائمة باريس سان جرمان لمباراة الإياب أمام ليفربول على ملعبه «أنفيلد» في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وغاب الجناح البالغ 23 عاماً الذي تعرّض لالتواء شديد في أربطة كاحله الأيمن خلال الفوز على تشيلسي 3-0 في 17 مارس، عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، على الرغم من تألقه اللافت قبل الإصابة مباشرة.

واستأنف لاعب ليون السابق التدريبات الكاملة الأسبوع الماضي، لكنه لم يكن جاهزاً بعد لاستدعاء مدربه الإسباني لويس إنريكي لمباراة الذهاب، التي انتهت بفوز النادي الباريسي حامل اللقب 2-0 على ملعبه «بارك دي برانس».

وأوضح إنريكي (55 عاماً) الثلاثاء الماضي قبل مباراة الذهاب «لن يلعب، هذا واضح. لقد تدرّب مع الفريق، ونحن نحاول تجهيزه بأفضل شكّل ممكن لاستعادة ثقته بنفسه، الأمر متروك له ليقرر متى يكون جاهزاً».

ونشر باركولا الذي من غير المتوقع أن يبدأ مباراة الغد صورة له أثناء التدريب عبر حسابه في إنستغرام.

في المقابل، يستمر غياب لاعب الوسط الإسباني فابيان رويس المصاب في ركبته، حيث لم يستأنف التدريبات الكاملة بعد، وهو غير مدرج ضمن تشكيلة سان جرمان المغادرة إلى شمال غرب إنجلترا.