الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يونيون برلين يدين بشدة التصريحات العنصرية التي طالت مدربته الجديدة

13 ابريل 2026 14:06

 
برلين (أ ب)
أكد نادي يونيون برلين الألماني دعمه الكامل واللامحدود للمدربة ماري لويز إيتا، التي باتت أول امرأة تتولى منصب المدير الفني في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، مندداً بشدة بالتعليقات المسيئة والتمييزية التي طالت المدربة الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء موقف النادي الحازم قبل خوض إيتا مباراتها الأولى في البوندسليجا يوم السبت ضد فولفسبورج، حيث أكد النادي أن «عائلة يونيون تقف خلفها» ولن تتسامح مع أي خطابات تقوض كفاءتها بناءً على جنسها.
ورد الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي بشكل مباشر على منشورات شككت في قدرة اللاعبين على تقبل التعليمات التكتيكية من امرأة، واصفاً تلك الادعاءات بأنها «عنصرية» صريحة.
كما تصدى النادي لتعليق آخر زعم أن المدربين الرجال سيفقدون هيبتهم في حال الهزيمة أمامها، مؤكداً أن معايير الكفاءة هي الفيصل، خاصة أن إيتا تمتلك خبرة طويلة داخل أروقة النادي، حيث عملت مدربة لفريق تحت 19 عاماً ومساعدة لمدرب الفريق الأول للرجال.
تتولى ماري لويز إيتا قيادة الفريق بصفة مؤقتة في المباريات الخمس المتبقية من الموسم، بهدف تأمين بقاء يونيون برلين في الدوري الألماني، على أن تنتقل لقيادة فريق السيدات بالنادي في الموسم المقبل حسب المخطط السابق.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©