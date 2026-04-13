يونيون برلين يدين بشدة التصريحات العنصرية التي طالت مدربته الجديدة



برلين (أ ب)

أكد نادي يونيون برلين الألماني دعمه الكامل واللامحدود للمدربة ماري لويز إيتا، التي باتت أول امرأة تتولى منصب المدير الفني في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، مندداً بشدة بالتعليقات المسيئة والتمييزية التي طالت المدربة الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء موقف النادي الحازم قبل خوض إيتا مباراتها الأولى في البوندسليجا يوم السبت ضد فولفسبورج، حيث أكد النادي أن «عائلة يونيون تقف خلفها» ولن تتسامح مع أي خطابات تقوض كفاءتها بناءً على جنسها.

ورد الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي بشكل مباشر على منشورات شككت في قدرة اللاعبين على تقبل التعليمات التكتيكية من امرأة، واصفاً تلك الادعاءات بأنها «عنصرية» صريحة.

كما تصدى النادي لتعليق آخر زعم أن المدربين الرجال سيفقدون هيبتهم في حال الهزيمة أمامها، مؤكداً أن معايير الكفاءة هي الفيصل، خاصة أن إيتا تمتلك خبرة طويلة داخل أروقة النادي، حيث عملت مدربة لفريق تحت 19 عاماً ومساعدة لمدرب الفريق الأول للرجال.

تتولى ماري لويز إيتا قيادة الفريق بصفة مؤقتة في المباريات الخمس المتبقية من الموسم، بهدف تأمين بقاء يونيون برلين في الدوري الألماني، على أن تنتقل لقيادة فريق السيدات بالنادي في الموسم المقبل حسب المخطط السابق.