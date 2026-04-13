اتحاد الطائرة يعتمد استراتيجية شاملة لتوسيع القاعدة وتطوير المنتخبات



دبي (وام)

أكد مسؤولو اتحاد الطائرة، استمرار الاتحاد في تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير المسابقات المحلية والارتقاء بالمستوى الفني، بجانب توسيع قاعدة انتشار اللعبة بين الأندية، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويعزّز من حضورها على الساحة الرياضية.

واختتم الاتحاد ثلاث بطولات محلية رئيسية على صعيد فرق الرجال، هي الدوري وكأس الاتحاد اللذان توّج بهما فريق النصر، إلى جانب كأس السوبر التي فاز بها فريق بني ياس، فيما يتبقى ختام الموسم بإقامة نهائي كأس الإمارات يوم الجمعة المقبل في العين، والذي سيجمع بين فريقي بني ياس والعين.

وشدد المسؤولون على أن الاتحاد يواصل العمل على مراجعة أنظمة المسابقات وتحديثها بما يحقق أعلى درجات التنافسية، مشيرين إلى أن خطط الاتحاد تتضمن إطلاق مبادرات نوعية لاستقطاب مزيد من الأندية لممارسة اللعبة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب، وتوفير مسار متكامل لتطويرها وصولاً إلى المنتخبات الوطنية.

وأكد أسامة قرقاش، نائب رئيس الاتحاد، أن الموسم الحالي شهد مستويات فنية مميزة وتنافساً متقارباً بين الفرق في مختلف البطولات، ما انعكس إيجاباً على قوة المسابقات وحضورها، موضحاً أن تعدد الفرق القادرة على المنافسة يمثّل مؤشراً صحياً يعزّز من جاذبية اللعبة.

وأشار إلى أن تنوع الأبطال يثري المنافسات ويرفع من مستوى الإثارة، لافتاً إلى غياب فريق شباب الأهلي عن دائرة المنافسة هذا الموسم، رغم حضوره المعتاد في السنوات الماضية.

ودعا قرقاش إلى توسيع قاعدة المشاركة في مسابقات الرجال، خاصة من أندية إمارة الشارقة التي تضم عدداً كبيراً من الأندية، رغم حضورها في المراحل السنية، مؤكداً أن مشاركة فريق أو فريقين على الأقل ستسهم في إثراء المنافسة وزيادة عدد المباريات ورفع المستوى العام.

وأكد أن الاتحاد منفتح على دعم الأندية الراغبة في المشاركة، بالتنسيق مع المجالس الرياضية في مختلف إمارات الدولة، متمسكاً بتبني مبادرات وأفكار جديدة تسهم في جذب المزيد من الممارسين.

من جانبها أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن البطولات المحلية شهدت قوة تنافسية ساهمت في رفع المستوى العام، معربة عن تطلعها إلى توسيع قاعدة المشاركة عبر استقطاب فرق من الشركات والجامعات، بما يعزّز التنوع ويزيد من فرص الاحتكاك والتطور.

وأشادت بالتطور اللافت في دوري الكرة الطائرة النسائية، الذي شهد مشاركة 15 فريقاً من الأندية والشركات والجامعات، ما انعكس إيجاباً على قوة المنافسة، خاصة مع تحسن مستوى اللاعبات المواطنات نتيجة الاحتكاك مع المقيمات، مؤكدة وجود خطط لتطوير اللعبة النسائية والارتقاء بمستوى اللاعبات محلياً وخارجياً، بما يدعم حضور المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.

من جهته، أكد عوض المنصوري، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن الموسم يقترب من محطته الختامية بإقامة نهائي كأس الإمارات على صالة نادي العين، متوقعاً أن يخرج الحدث بصورة فنية وتنظيمية تليق بقيمة المسابقة.

وأشار إلى أن الموسم الحالي شهد ارتفاعاً واضحاً في مستوى جميع الأندية، لافتاً إلى أن المنافسة انحصرت بين 4 و5 فرق في الدوري، وهو ما يُعد مؤشراً صحياً يسهم في إفراز عناصر مميزة تدعم الأندية والمنتخبات الوطنية.

وكشف المنصوري عن توجه الاتحاد لإطلاق خطة خاصة بتطوير الكرة الطائرة الشاطئية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العمل على تنفيذ برامج متكاملة للارتقاء بالمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، بما يعزّز من جاهزيتها وتنافسيتها في الاستحقاقات المقبلة.