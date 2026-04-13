الزرعوني يتوج بلقب بطولة الإمارات للشطرنج السريع

تُوّج سعود جابر الزرعوني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بلقب بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للفئة المفتوحة، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، واستضافتها قاعة فندق راديسون بلو أبوظبي، بمشاركة 84 لاعباً.

وحسم الزرعوني اللقب بعد تصدره الترتيب برصيد 6.5 نقطة من 7 جولات، فيما جاء أحمد فريد (نادي دبي للشطرنج) ثانياً برصيد 6 نقاط، متقدماً بكسر التعادل على عبدالرحمن الطاهر (الشارقة) صاحب المركز الثالث، بينما حلّ زايد سلطان الطاهر رابعاً بذات الرصيد.

وفي منافسات السيدات، خطفت وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، اللقب بعد صراع قوي، حيث تساوت أربع لاعبات برصيد 6 نقاط، قبل أن تحسم الأفضلية بكسر التعادل، متقدمة على عنود عيسى (فتيات الشارقة) الثانية، وأحلام راشد (دبي) الثالثة، وزينب المعمري الرابعة.

وشهدت البطولة حضور حسين خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية، حيث جرى تتويج الفائزين.

ولفتت البطولة الأنظار بمشاركة عمر الهاشمي، لاعب نادي أبوظبي من أصحاب الهمم، والذي يعاني من فقدان البصر، في مشهد يعكس روح الدمج والشمولية في الرياضة.

وأكد ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن البطولة عكست التطور الكبير للعبة في الدولة، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع والمنافسة القوية يعكسان نجاح خطط الاتحاد في توسيع قاعدة المشاركة وصقل المواهب الوطنية، مع استمرار دعم فئة أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم في مختلف البطولات.