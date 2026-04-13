الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
إقالة «النهاية» وتعيين «البداية» لقيادة فريق دوسلدورف

13 ابريل 2026 15:33

 
دوسلدورف (أ ب)
تسبب نادي فورتونا دوسلدورف، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم في حالة من الجدل الطريف، بعد قراره بإقالة مدربه ماركوس أنفانج الذي يعني اسمه باللغة الألمانية «البداية»، وتعيين ألكسندر إنده، الذي يعني اسمه «النهاية»، ليتولى القيادة الفنية للفريق في المباريات الخمس المتبقية من الموسم.
وجاء هذا التغيير الدراماتيكي بعد سلسلة من النتائج المخيبة تحت قيادة أنفانج الذي لم يحقق سوى ستة انتصارات فقط خلال 22 مباراة قضاها في منصبه على مدار ستة أشهر، مما جعل الفريق يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
وأثارت هذه المصادفة في الأسماء موجة من الفكاهة على وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا، حيث تكهن المشجعون بأن مهمة «إنده» الأساسية ستكون «إنهاء» سلسلة النتائج السلبية ومنع «نهاية» مسيرة فورتونا في دوري الدرجة الثانية.
وأعرب ألكسندر إنده عن حماسه لخوض هذا التحدي المثير، مؤكداً في بيان رسمي أن الوضع الحالي للفريق يشكّل تحدياً كبيراً، لكنه واثق تماماً من قدرة الجميع في النادي على العمل معاً لتأمين البقاء في الدوري، مشدداً على أن هذا الهدف هو «كل ما يهم حالياً».

"التربية" تنفي ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة بشأن تمديد فترة التعلُّم عن بعد
استاد آل مكتوم يحتضن نهائي «كأس الاتحاد»
النصر يتصدّر بطولة الدولة الثانية للريشة الطائرة
20112 متطوعاً في خدمة بطولة العالم للفورمولا-1
