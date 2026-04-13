50 لاعباً يجسّدون روح «كلنا واحد» في اليوم الرياضي الموحّد لكرة السلة



أبوظبي (الاتحاد)

نظّم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية، فعالية اليوم الرياضي الموحّد لكرة السلة تحت شعار «كلنا واحد»، بمشاركة واسعة من اللاعبين من أصحاب الهمم والشركاء الموحدين، وبدعم من عدد من الرعاة.

وشهدت الفعالية مشاركة 50 لاعباً ولاعبة من الجنسين، من بينهم 25 لاعباً من أصحاب الهمم مثّلوا عدة جهات رياضية، من أبرزها أكاديمية هيروز أوف هوب وفريق تتش دبي ونادي الثقة للمعاقين، حيث شاركوا في تدريبات موحّدة ومباريات ودية وأنشطة تفاعلية عزّزت روح الفريق والاندماج المجتمعي.

وأقيمت الفعالية في صالة أكاديمية جام الرياضية بدبي، تحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين، حيث قدّمت الأكاديمية برنامجاً فنياً متكاملاً شمل تدريبات موحّدة، مباريات مصغّرة، مسابقات مهارية، ومهرجان كرة سلة مفتوح، ركّز على المشاركة والتفاعل وروح الفريق أكثر من التنافس.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أجندة فعاليات الموسم الرياضي لعام 2026 للأولمبياد الخاص الإماراتي، التي تهدف إلى إعداد وتأهيل اللاعبين والشركاء الموحدين للمشاركة في المنافسات الرسمية. وتسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز جاهزية المشاركين، من خلال تطوير مهاراتهم الفنية وتعزيز العمل الجماعي، بما يمكّنهم من تمثيل الدولة بكفاءة في البطولات القادمة.

ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2026 تنظيم عدد من الفعاليات والبطولات الكبرى على المستويين الوطني والإقليمي، ما يوفر منصات تنافسية متقدمة للاعبي أصحاب الهمم.