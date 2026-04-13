«القوس والسهم» يختتم الاختبارات الوطنية استعداداً لبطولتَي آسيا

الشارقة (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اختتام الاختبارات الوطنية لمنتخب الشباب والشابات تحت 18 و21 عاماً في نادي المدام الثقافي الرياضي أمس، بمشاركة 49 لاعباً ولاعبة، استعداداً لبطولة آسيا خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر المقبل، وبطولة غرب آسيا أكتوبر المقبل.

وأكد حميد سبت الشامسي، رئيس لجنة المنتخبات، أن الاختبارات محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد، لاختيار العناصر المؤهَّلة، لتمثيل المنتخبات الوطنية، وفق المؤشرات الفنية المقررة، بهدف إظهار أفضل المستويات الفنية في البطولات الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد مستمر في برامجه التي تستهدف اكتشاف المواهب، وبناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات، بالتعاون مع الأندية، وتنفيذ البرامج التأهيلية الحديثة، لتمكينهم من الارتقاء بمهاراتهم التنافسية، تمهيداً للمشاركات الدولية، لاسيما أن المنتخبات الوطنية أثبتت نمواً كبيراً في معدلات المنافسة.